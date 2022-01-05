Son dakika | Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Oy oranlarını gördükçe dilinin söylediğini kulakların duymaz oldu
Son dakika | AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Ey Saraydaki Şahıs, oy oranlarını gördükçe dilinin söylediğini kulakların duymaz oldu. Bugün resmen iç savaş naraları atmaya başladın. Bu millet bunları yemez" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca, iktidara gelmeleri halinde Saray'ı ne yapacaklarını açıkladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ey Saraydaki Şahıs, oy oranlarını gördükçe dilinin söylediğini kulakların duymaz oldu. Bugün resmen iç savaş naraları atmaya başladın. Bu millet bunları yemez” dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda; “Utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş; meydanlara döküleceklermiş. Siz 15 Temmuz’u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz dökülün. 15 Temmuz’da o sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün, siz de aynı dersi evelallah alırsınız” dedi.
Kılıçdaroğlu bu sözlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.
“SARAYINI 3 AY BOYUNCA HALKIMIZIN ZİYARETİNE AÇACAĞIZ”
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları şu şekilde:
- Ey Saraydaki Şahıs, oy oranlarını gördükçe dilinin söylediğini kulakların duymaz oldu. Bugün resmen iç savaş naraları atmaya başladın. Bu millet bunları yemez! Bu millet sen ve sülalen saraylarda yaşayasınız diye sokaklarda kan dökmeyecek.
- Seni ve beslemelerini seçimle göndereceğiz. Sarayını da öğrencilerin hizmetine vermeden önce; üç ay boyunca her gün 10.00-20.00 saatleri arasında halkımızın ziyaretine açacağız. Çoluk çocuk, anne baba, herkes senin nasıl bir şaşaa içinde yaşadığını görecek.
Seni ve beslemelerini seçimle göndereceğiz. Sarayını da öğrencilerin hizmetine vermeden önce; üç ay boyunca her gün 10.00-20.00 saatleri arasında halkımızın ziyaretine açacağız. Çoluk çocuk, anne baba, herkes senin nasıl bir şaşaa içinde yaşadığını görecek.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 4, 2022
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Erdoğan, dün partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşmuştu. Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Erdoğan, şunları söylemişti:
- CHP Genel Başkanı'na soruyorum Diyanet'in görevini hakkı ile yapmasından niçin gocunuyorsunuz? Artık cambazlığı sahtekarlığı bırakın.
- Yeri geldiği zaman Kur'an'a sahip çıkacaksınız yeri geldiği zaman da ağzınızda hangi kusmuk varsa onu kusacaksınız.
- CHP Genel Başkanı bu skandalı karanlıkta ıslık çalarak geçiştiremez, bunun bedelini ödeyecek. Çıkıp milletten Diyanet camiamızdan özür dilemelidir.
- Bunların ahlaksızlığına, edep dışı ağızlarına biz bu ülkeyi terk etmeyeceğiz. Her fırsatta utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş, meydanlara döküleceklermiş.
- Ya siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz dökülün. 15 Temmuz'da o sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün siz de aynı dersi öyle alırsınız.
- Cumhur İttifakı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız.
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