Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'esnafa konum vergisi' açıklaması: 'Gelir elde edenler...'

Yayınlanma: 05.12.2024 - 11:38

Güncelleme: 05.12.2024 - 12:04

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, esnafa konum vergisi ile ilgili yapılan iddialara açıklık getirdi. Yılmaz, konum gönderiminden vergi alınmasıyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, düzenlemenin sadece ticari amaçla gelir elde eden kişilerle ilgili olduğunu ve esnafları ilgilendirmediğini söyledi.

'DÜZENLEME ESNAFI İLGİLENDİRMİYOR'

NTV'ye konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konum paylaşımına yönelik ücret alınması konusunda çıkan iddialara yanıt verdi. Yılmaz, “Düzenleme coğrafi bilgi maddesinden alarak bunları gelir amaçlı, ticari amaçlı gelir elde edenler ile ilgili. Esnafı ilgilendirmiyor” ifadelerini kullandı.

BAKANLIK YALANLADI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden torba yasanın, Coğrafi Bilgi Sistemleri Kanunu’nda değişiklik öngören maddeleri nedeniyle işletmelerin haritalı adres (konum) paylaşımı halinde vergi ödeyeceklerine dair çıkan haberleri yalanladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün bazı medya organlarında 'Esnafa Konum Vergisi' başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu kanun Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsamaktadır, sosyal medya hesapları üzerinden konum paylaşımı yapan esnafı ilgilendirmemektedir. Dolayısıyla konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisi kesinlikle doğru değildir."