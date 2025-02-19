Cumhurbaşkanlığı'ndan bayram ikramiyesi açıklaması: 'Bakanlarımızla birlikte gelişmeleri değerlendireceğiz'

Yayınlanma: 19.02.2025 - 16:41

Güncelleme: 19.02.2025 - 16:41

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Giresun'da yapılacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu programı kapsamında bölgede yerel aktörlerle istişarelerde bulunacaklarını belirtti. Yılmaz, gazetecilerin emekli ikramiyeleriyle ilgili sorusunu yanıtlayarak, toplantının bölgesel kalkınma konularına odaklanacağını ifade etti.

Yılmaz, AKP TBMM Grup Toplantısı'na katılmak için Meclis'e gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun gündemiyle ilgili bir soru üzerine Yılmaz, bölgelerdeki aktörlerle sık sık istişareler yaptıklarını vurguladı. Giresun'daki programda da benzer bir yaklaşım sergileyeceklerini belirten Yılmaz, "Bakanlarımızla birlikte makro ekonomi gelişmelerini değerlendireceğiz" dedi.

Emekli bayram ikramiyelerinin gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna karşılık, Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantılarında genel ekonomi politikalarının ele alındığını, ancak söz konusu toplantının bölgesel kalkınmaya yönelik olacağını söyledi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçen yıl 3 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyelerinin, bu yıl 3 bin 500 TL ile 4 bin TL arasında olması bekleniyor. Resmi açıklamanın mart ayının ortalarında yapılması planlanırken, emekli ödemelerinin Ramazan Bayramı’ndan bir hafta önce, 30 Mart'ta başlayacağı öngörülüyor. İkramiyeler, SGK tarafından belirlenen emekli tahsis numarasına göre hesaplara aktarılacak.