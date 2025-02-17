Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? En güçlü 5 senaryo belli oldu!

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? En güçlü 5 senaryo belli oldu!

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? En güçlü 5 senaryo ne? Hangi emekli grupları bayram ikramiyesinden yararlanacak? İkramiye ne zaman hesaplara yatacak? İşte tüm ayrıntılar...

Haber Merkezi
17 Şubat 2025 Pazartesi, 15:57
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? En güçlü 5 senaryo belli oldu!

Milyonlarca emekli, 2025’te alacakları bayram ikramiyesinin miktarını merakla bekliyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? En güçlü 5 senaryo belli oldu!

Geçen yıl 3 bin TL’ye çıkarılan bayram ikramiyesinin bu yıl ne kadar artacağı, en çok konuşulan konulardan biri. 

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? En güçlü 5 senaryo belli oldu!

Bayram ikramiyesi artışına ilişkin düzenlemeler, 21 Şubat’ta Giresun’daki Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında görüşülecek. İşte en güçlü 5 senaryo...

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? En güçlü 5 senaryo belli oldu!

ZAM ORANINDA TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Toplantıda, bayram ikramiyesinin ne kadar artacağı ve kimlerin bu ödemeden faydalanacağına dair yeni düzenlemeler tartışılacak. 

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? En güçlü 5 senaryo belli oldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyesi için henüz erken olduğunu belirtse de, kamuoyunda farklı zam oranları üzerine tartışmalar sürüyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? En güçlü 5 senaryo belli oldu!

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesinden yararlanacak emekli kesimleri şu şekilde olacak:

  • SSK ve Bağ-Kur Emeklileri
  • Ölüm, Yaşlılık ve Malullük Aylığı Alanlar
  • 1 Mart 2025'te Emekli Olacaklar
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? En güçlü 5 senaryo belli oldu!

Bu grup, Mart ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez bayram ikramiyesi alacak.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? En güçlü 5 senaryo belli oldu!
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? En güçlü 5 senaryo belli oldu!

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinin, en geç 28 Mart 2025’e kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. 

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? En güçlü 5 senaryo belli oldu!

Geçen yıl, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde toplamda 6 bin TL ödeme yapılmıştı.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? En güçlü 5 senaryo belli oldu!

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN EN GÜÇLÜ 5 SENARYO

Bayram ikramiyesinin ne kadar olacağına dair kesin bir bilgi henüz verilmedi. Ancak, kamuoyunda konuşulan zam oranları şu şekilde:

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? En güçlü 5 senaryo belli oldu!
  • Yüzde 30 Zam: 3 bin 900 TL
  • Yüzde 35 Zam: 4 bin 50 TL
  • Yüzde 40 Zam: 4 bin 200 TL
  • Yüzde 50 Zam: 4 bin 500 TL
  • Haziran 2024’teki artışa göre: 3 bin 472 TL
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? En güçlü 5 senaryo belli oldu!

EMEKLİLER KARARI MERAKLA BEKLİYOR

Emekliler, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısından çıkacak kararı ve bayram ikramiyesi artış oranını büyük bir heyecanla bekliyor. Bu düzenlemelerin, yaşam standartları üzerindeki etkisi ise oldukça önemli.

bayram ikramiyesi emekli ikramiyesi Emekli Bayram İkramiyesi ikramiye

En Çok Okunan Haberler