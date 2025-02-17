Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? En güçlü 5 senaryo belli oldu!
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? En güçlü 5 senaryo ne? Hangi emekli grupları bayram ikramiyesinden yararlanacak? İkramiye ne zaman hesaplara yatacak? İşte tüm ayrıntılar...
Milyonlarca emekli, 2025’te alacakları bayram ikramiyesinin miktarını merakla bekliyor.
Geçen yıl 3 bin TL’ye çıkarılan bayram ikramiyesinin bu yıl ne kadar artacağı, en çok konuşulan konulardan biri.
Bayram ikramiyesi artışına ilişkin düzenlemeler, 21 Şubat’ta Giresun’daki Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında görüşülecek. İşte en güçlü 5 senaryo...
ZAM ORANINDA TARTIŞMALAR SÜRÜYOR
Toplantıda, bayram ikramiyesinin ne kadar artacağı ve kimlerin bu ödemeden faydalanacağına dair yeni düzenlemeler tartışılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyesi için henüz erken olduğunu belirtse de, kamuoyunda farklı zam oranları üzerine tartışmalar sürüyor.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?
Bayram ikramiyesinden yararlanacak emekli kesimleri şu şekilde olacak:
- SSK ve Bağ-Kur Emeklileri
- Ölüm, Yaşlılık ve Malullük Aylığı Alanlar
- 1 Mart 2025'te Emekli Olacaklar
Bu grup, Mart ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez bayram ikramiyesi alacak.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Emekli bayram ikramiyelerinin, en geç 28 Mart 2025’e kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.
Geçen yıl, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde toplamda 6 bin TL ödeme yapılmıştı.
BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN EN GÜÇLÜ 5 SENARYO
Bayram ikramiyesinin ne kadar olacağına dair kesin bir bilgi henüz verilmedi. Ancak, kamuoyunda konuşulan zam oranları şu şekilde:
- Yüzde 30 Zam: 3 bin 900 TL
- Yüzde 35 Zam: 4 bin 50 TL
- Yüzde 40 Zam: 4 bin 200 TL
- Yüzde 50 Zam: 4 bin 500 TL
- Haziran 2024’teki artışa göre: 3 bin 472 TL
EMEKLİLER KARARI MERAKLA BEKLİYOR
Emekliler, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısından çıkacak kararı ve bayram ikramiyesi artış oranını büyük bir heyecanla bekliyor. Bu düzenlemelerin, yaşam standartları üzerindeki etkisi ise oldukça önemli.
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