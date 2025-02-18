SGK uzmanı Özgür Erdursun rakam verdi: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Bayram ikramiyeleri ne kadar artacak? Emekliler bayram ikramiyesi alacak mı? Bayram ikramiyesi 2025'te ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi zammı ne zaman açıklanacak? SGK uzmanı Özgür Erdursun soruları yanıtladı. İşte ayrıntılar...
Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, bankaların emeklilere ödeyeceği promosyonlarla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
Emekli maaş zamları ve çalışma hayatına ilişkin öngörüleriyle bilinen Erdursun, bankaların üç yılda bir gerçekleştirdiği emekli promosyonlarının bu yıl yükselmesini beklendiğini belirtirken rakam tahmininde bulundu.
Ayrıca, bankaların nakit promosyon dışında faizsiz kredi de sunduğunu hatırlatarak, emeklilere internet sitelerinden detaylı araştırma yapmaları gerektiği tavsiyesinde bulundu.
ERDURSUN BEKLENTİLERİNİ PAYLAŞTI
Erdursun, katıldığı televizyon programında, bankaların emekliye ödediği promosyonların artırılacağı yönündeki beklentilerini paylaştı.
Bu açıklamalar, emekliler arasında merakla beklenen konu hakkında daha fazla bilgi edinmelerine olanak sağladı.
Özgür Erdursun'un açıklamalarından öne çıkan diğer detaylar şu şekilde aktarıldı:
"Üç yıl boyunca aynı bankadan emekli aylığını alma sözü veren kişilere bankalar nakit promosyonlar veriyor. Bunun yanında faizsiz 20 bin lira, 30 bin lira, 50 bin liraya kadar krediler sunuyorlar.
Otomatik ödeme talimatı veren kişiler için bir miktar daha bu rakamları artırıyorlar. Geçen yıl promosyon almışsa bu yıl yeniden promosyon alma şansı yok. Ya da iki yıl önce almışsa “Şimdi bankamı değiştireyim, bana promosyon versinler” diyemez.
Emekliler biraz daha avantaj elde etsin diye bankalarla anlaşmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da sürdürüyor. Bu rakamlar da yeni anlaşmalarla beraber 25-30 bin liraya çıkacağı öngörülüyor.
Hangi banka kaç lira promosyon veriyor, ayrıca ilave faizsiz ne kadar kredi veriyor? Bankaların internet sitelerine girerek değerlendirme yapılabilir.
Emeklilerin geliri çok düştü. Bir taraftan bayramda ikramiye ödenecek. Bu rakam büyük ihtimal mart ayında belli olacak. Yüzde 15,75 emekli aylıklarında artış yapıldı.
Devamında Temmuz ayına kadar emeklilerin aylıklarında bir artış olmayacak. Bayram ikramiyesine yüzde 15,75 zam yapılırsa emekliler bayram başına 3 bin 472 lira alacak. Zam oranının yüzde 50 olması halinde emeklinin eline geçecek rakam 4 bin 500 liraya çıkacak.
Zam oranının yüzde 100 olması halinde emekliler bayram başına 6 bin lira ikramiye alacak.
Bayram ikramiyesi 2018 yılında 1000 olarak başlatılmıştı. Geçen yıl ise 3 bin liraya yükseltilmişti.
Emekliler Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki kez bayram ikramiyesi alıyor."
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