SGK uzmanı Özgür Erdursun rakam verdi: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Otomatik ödeme talimatı veren kişiler için bir miktar daha bu rakamları artırıyorlar. Geçen yıl promosyon almışsa bu yıl yeniden promosyon alma şansı yok. Ya da iki yıl önce almışsa “Şimdi bankamı değiştireyim, bana promosyon versinler” diyemez.