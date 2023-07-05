Dacia Dakar Rallisi'ne katılıyor

Yayınlanma: 05.07.2023 - 17:28

Güncelleme: 05.07.2023 - 17:28

Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, Dacia, sentetik yakıtla çalışan ve dört tekerlekten çekişli yarış otomobili prototipi ile yeni bir outdoor maceraya atılacak.

Ralli outdoor işlevsellikleri ve aynı zamanda enerji seçenekleri açısından Dacia tarzında yeni akıllı çözümleri test etmek ve denemek için bir fırsat yaratacak.

SEBASTIEN LOEB YARIŞACAK



Dacia prototipleri 2024'te Fas Rallisi’nde test edilecek. Dacia, Renault Grubu'nun becerilerinin yanı sıra İngiliz motor sporları ve mühendislik grubu Prodrive'dan yararlanacak. Dokuz kez dünya ralli şampiyonu olan Fransız pilot Sebastien Loeb ve İspanyol ralli pilotu Cristina Gutierrez Herrero, 2024'ten itibaren test aşamaları da dahil olmak üzere Dacia için yarışacak.

Dacia prototipi, enerji ve kimya sektöründe dünya lideri olan Aramco tarafından sağlanan sentetik test yakıtıyla çalışacak. Aramco'nun sentetik yakıt çözümleri, yenilenebilir hidrojen ile tutulan karbondioksidin birleştirilmesiyle üretiliyor ve bu da bugünün motorlarıyla uyumlu, daha düşük karbonlu yakıt sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dacia CEO’su Denis Le Vot, ''Dacia ve Dakar mükemmel bir uyum içinde. Bu sadece Dacia'nın gerçek dayanıklılığı için bir test değil, aynı zamanda düşük karbonlu ulaşım taahhüdümüz için de önemli gösterge. Dakar'da sentetik yakıt teknolojisi ile yer almaktan büyük heyecan duyuyoruz. Dacia, gerek takım olarak gerekse de pilot açısından yarıştaki en önemli ekiplerden biri olacak'' ifadelerini kullandı.