Dacia Jogger hybrit motor seçeneğiyle geliyor

20 Aralık 2022 Salı, 12:59

Romanya hükümetinin açmış olduğu ihale sonucu 1966 yılında kurulmuş, adını Romanya topraklarının eski adı olan Daçya’dan alan ve 1999 yılında Renault bünyesine geçen Dacia’nın Jogger modeli hibrit seçeneğiyle ülkemizde nisan ayında satışa çıkacak.



Geniş aileler ve kalabalık yaşamların değişen gereksinimlerini tam olarak karşılamak üzere tasarlanan Jogger, HİBRİT 140 motoruyla birlikte otomatik şanzıman seçeneği de sunacak.

JOGGER'IN HİKÂYESİ

Dacia’nın yedi kişilik aile otomobili Jogger, satışa sunulduğu ülkelerde şimdiye kadar 51 binin üzerinde satıldı. Bir yıldan kısa bir süre içinde Jogger, SUV sınıfı hariç C-segmentinde perakende müşterilerinin en çok tercih ettiği ikinci otomobil oldu.

Nisan ayında Türkiye’de satışa sunulması planlanan hibrit teknolojisine sahip ilk Dacia modeli olan Jogger HİBRİT 140, Romanya'da üretiliyor olacak.

Dacia Jogger mevcut gövde renklerine ek olarak, hibrit modele özel “Mineral gri” rengiyle kullanıcılara sunulacak.

Jogger HİBRİT 140 aynı zamanda elektrikli araç kullanmanın avantajlarından yararlanmak isteyen kullanıcılar için öne çıkan bir seçenek olacak. Jogger HİBRİT 140, sessiz, titreşimsiz, tamamen elektrikli ilk hareket performansı sunuyor.

ÇOK AMAÇLI AİLE ARACI

Dacia Jogger'ın özellikle hibrit motor ve batarya entegrasyonu üzerinde durulmuş. Batarya, aynı zamanda ECO-G 100 versiyonunda LPG deposunun da yer aldığı stepne bölmesinde, araç zemininin altında bulunuyor.

Jogger HİBRİT 140, motor frenini güçlendirirken rejeneratif fren işlevini artıran “B moduna” sahip bir otomatik şanzımanla yollara çıkıyor. Bu modun kullanılması, şehir içi kullanımda daha fazla enerji geri kazanımı sağlıyor. Sürücü bu işlev sayesinde fren pedalı kullanımını azaltabiliyor. Böylece sürüş daha da konforlu hale geliyor.

Jogger HİBRİT 140, kendine özgü 7 inçlik gösterge paneline sahip. Sürücünün tercihine bağlı olarak kişiselleştirebildiği ekran, bataryanın şarj seviyesi, kalan menzil ve enerji akışı gibi temel bilgileri gösteriyor. Jogger HİBRİT 140 ayrıca standart olarak bir elektrikli park freni, kapalı eşya gözü ve bir kol dayamaya sahip yüksek orta konsola sahip.

3 sıra koltuk bulunan Jogger, boyutları ve yüksekliğinden de anlaşılacağı üzere özellikle ülkemizde oldukça sevilen 'crossover'lara yeni bir alternatif oluşturuyor.

HİBRİT 140 TEKNOLOJİSİ

Jogger ile birlikte hibrit motor, Dacia ürün gamına giriş yapıyor. Hibrit güç-aktarma sistemi ve 140 bg toplam sistem gücüyle Jogger ürün gamında en iyi yakıt tüketimi ve CO2 emisyon değerlerini sunuyor. Sistem, kendini kanıtlamış ve Renault Grubu'nda yaygın olarak kullanılan bir teknolojiden yararlanıyor. 90 bg güç üreten dört silindirli 1,6 litrelik benzinli motor, iki elektromotor (bir 50 bg motor ile birlikte yüksek voltajlı marş jeneratörü) ve içten yanmalı motora bağlı dört vites ve elektromotora bağlı iki vitesli otomatik şanzımandan oluşuyor.

Şehir içi kullanımlarının %80'inde tamamen elektrikli sürüş, benzer kullanım koşullarında içten yanmalı bir motora kıyasla %40'a kadar daha fazla yakıt ekonomisi sağlıyor.

Sürücü fren yaptığında veya yavaşladığında batarya şarj oluyor. Jogger HİBRİT 140, WLTP ortalama çevriminde 900 km'nin üzerinde menzile ulaşabiliyor. Jogger HİBRİT 140’ta batarya sekiz yıl veya 160.000 km garantisi ile sunuluyor.