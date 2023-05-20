Dallas Fed Başkanı Lorie Logan: Henüz faiz artışını durduracak noktaya gelmedik
Dallas Fed Başkanı Lorie Logan 13-14 Haziran'da yapılacak FOMC toplantısı için açık fikirli olduğunu ancak faiz artışlarını durdurma konusunda yeterli ilerlemenin henüz sağlanmadığını belirtti.
Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, bugüne dek yaptığı en sert açıklamalarından birinde, Merkez Bankası’nın Haziran toplantısında faiz oranlarındaki artışların durdurulmasına ilişkin durumun henüz netleşmediğini söyledi.
Logan, "Son 10 FOMC toplantısının her birinde faizleri yükselttikten sonra biraz ilerleme kaydettik. Önümüzdeki haftalardaki veriler, faiz artışı için bir toplantıyı atlamanın uygun olduğunu gösterebilir. Ancak bugün itibariyle, henüz o noktada değiliz” dedi.
Bu yılki politika belirleyici Federal Açık Piyasa Komitesi’nde (FOMC) oy veren Logan, 13-14 Haziran toplantısı öncesinde açık fikirli olduğunu söylerken enflasyonda elde edilen ilerlemeden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.
Fiyatlar, özellikle değişken gıda ve enerji kategorileri çıkarıldığında yeterince hızlı düşmedi ve hala sıkı olan işgücü piyasası, ücretler üzerinde baskı kurmaya devam ediyor.
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