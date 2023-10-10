Dallas Fed Başkanı Lorie Logan: 'Yüksek getiriler sıkılaşma ihtiyacını azaltabilir'

Yayınlanma: 10.10.2023 - 07:00

Güncelleme: 10.10.2023 - 07:00

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan son dönemde ABD tahvil getirilerindeki yükselişle Fed'den daha fazla faiz artışı ihtiyacının azalacağını söyledi.

Dallas'taki bir toplantıda konuşan Logan "Eğer uzun vadeli tahvil faizleri yüksek kalmaya devam ederse faiz artırımına ihtiyaç da azalabilir" şeklinde konuştu.

Fed'in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutacağına dair mesajlarla ABD'de uzun vadeli faizler Eylül ayından beri yükselişte. 30 yıllık ABD tahvil getirisi geçen hafta yüzde 5'i aşarak 2007'den beri en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

"ABD EKONOMİSİ IÇIN HALA EN BÜYÜK RİSK"

Enflasyonun çok yüksek, istihdam piyasasının hala güçlü olduğunu belirten Logan enflasyonu yüzde 2'lik hedefe düşürmek için Fed'in kısıtlayıcı finansal koşullara devam etmesi gerekeceğini söyledi. Geçen sene Dallas Fed Başkanı olarak göreve başlayan ve yüksek faizi destekleyen açıklamalar yapan Logan enflasyonun ABD ekonomisi için hala en büyük risk olduğunu da sözlerine ekledi.

Son 19 ayda 500 baz puanın üzerinde faiz artıran Fed yetkilileri bu sene bir faiz artırımına daha ihtiyaç olup olmadığı konusunda karar verecek. Eylül ayında faizi değiştirmeyen Fed yetkilileri, bu sene 1 faiz artışı daha sinyali vermişti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de önceki günlerde yaptığı açıklama işgücü piyasası ve enflasyonun soğumaya devam etmesi veya finansal koşulların sıkı kalması durumunda politika yapıcıların faiz oranlarını sabit tutabileceklerini söylemişti.