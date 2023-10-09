Emekliye kötü haber... Ara zam yapılacak mı? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Yayınlanma: 09.10.2023 - 13:52

Güncelleme: 09.10.2023 - 13:58

Milyonlarca emeklinin gözü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kutlamaları kapsamında emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 29 Ekim’de ikramiye ödeneceği iddia edilmişti.

Bu ödeme, 2018 yılından beri devam eden bayram ikramiyesi uygulamasından farklı olarak sadece Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak yapılacak.

KABINEYI İŞARET ETMİŞTİ

AKP 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor. İlk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Emekli maaşlarıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da kabine toplantısını işaret etmişti.

"BÜTÇEDE DE KAYNAK BULUNMUYOR"

Fakat ekonomi yönetimi, 1 Ocak 2024’e dek emekliler için ara zam ve ikramiye konusunda bir çalışma olup olmadığı sorusunu, “Bir çalışmamız yok. Bütçede de kaynak bulunmuyor” sözleriyle net olarak yanıtlıyordu.

Halk TV yazarı Olcay Aydilek, "Kaynaklar, Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan heyetin, memur, işçi, Bağ-Kur emeklilerine, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıldönümü dolayısıyla verilecek ikramiye için çalışma yaptığını söyledi.

CUMHURIYET BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Fakat ikramiyenin 29 Ekim’e yetiştirilmesinin ön görüldüğünü, kasım ayına da sarkma olasılığının bulunduğunu kaydettiğini" iddia etti.

Aydilek, "Kaynaklar, emeklilere, 1 Ocak’tan önce ara zam verilip verilmeyeceği sorusunu da 'Şu aşamada, ara zam düşünülmüyor' diyerek yanıtladı.

Erdoğan’ın, bugün kabine sonrasında yapacağı açıklamayla emekli ikramiyesi ve ara zamda düğüm çözülecek" ifadelerini kullandı.

Aydilek, köşesinde kredilerle ilgili de şunları aktardı:

"İktidarın, doğalgaz ve elektriğin yanı sıra devletin sunduğu diğer mal ve hizmetlere zammı da seçim sonrasına kadar tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu arada bir önemli hamle daha gündeme gelebilir. İlk evini alacaklara yönelik “makul” sayılabilecek faizlerle konut kredisi…

Politika, ikna sanatıdır. İktidarın yolu da ekonomiden ve cepten geçer…"