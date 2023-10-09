Tanju Özcan için nihai karar verildi: 'Kına yakabilirler'
Mahkeme, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'den ihraç edilmesine ilişkin karara yaptığı itirazı reddetti.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'den ihracının iptali için davada nihai karar verildi. Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'den ihraç edilmesine ilişkin karara yaptığı itirazı reddetti.
CHP'nin avukatı Celal Çelik kararı sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın haksızlığı, davranış ve söylemlerinin ihracını gerektirdiği Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesince tescillendi!
İhraç kararına karşı Tanju Özcan'ın açmış olduğu davanın bugünkü son duruşmasında; İhraç Kararının hukuka uygun olduğu belirtilerek, Tanju Özcan'ın açtığı davanın reddine karar verildi!
Mahkemece verilen kararın kesin nitelikte olması nedeniyle, bu karara karşı itiraz yolu da bulunmamakta..."
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın haksızlığı, davranış ve söylemlerinin ihracını gerektirdiği Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesince tescillendi!— Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) October 9, 2023
İhraç kararına karşı Tanju Özcan'ın açmış olduğu davanın bugünkü son duruşmasında; İhraç Kararının hukuka uygun olduğu belirtilerek,…
ÖZCAN'DAN İLK AÇIKLAMA
Tanju Özcan da karara tepki gösterirken CHP yönetimini ağır sözlerle hedef almayı sürdürdü. Özcan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sezgin Tanrıkulu gibi terör örgütlerini meşrulaştıran, Orhan Sarıbal gibi Dersim Katliamı ifadelerini kullananları, sözde Ermeni Soykırımını tanıyanları, özetle Atatürk düşmanlarını besleyip palazlandırdılar. Benim gibi samimi Atatürkçüleri, Türk Milliyetçilerini kapının önüne koydular. İhraç kararım kesinleşti.10 Aralıkçılar, Sorosçular,FETÖ cüler, HDP’li bölücüler ve Kılıçdaroğlu ve avaneleri artık kına yakabilirler"
Sezgin Tanrıkulu gibi terör örgütlerini meşrulaştıran, Orhan Sarıbal gibi Dersim Katliamı ifadelerini kullananları, sözde Ermeni Soykırımını tanıyanları, özetle Atatürk düşmanlarını besleyip palazlandırdılar. Benim gibi samimi Atatürkçüleri, Türk Milliyetçilerini kapının önüne…— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) October 9, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni il başkanı belli oldu!
- 4. kez kanser olan Bahar Öztan sağlık durumunu paylaştı
- CHP İstanbul'da kongre yarışı
- Esirlerin tutulduğu Gazze'ye hava operasyonu!
- CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde listeler belli oldu
- Erdoğan'a liderlerden 'tebrik' telefonu
- ‘Bu yoz akıl, partiyi için için çürütüyor’
- Aşırı dinci bakandan esirlerle ilgili skandal sözler
- İsrail'den dünya genelinde 'kırmızı alarm' uyarısı
- İmamoğlu'ndan Canpolat'a sert yanıt