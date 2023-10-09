Tanju Özcan için nihai karar verildi: 'Kına yakabilirler'

Mahkeme, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'den ihraç edilmesine ilişkin karara yaptığı itirazı reddetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2023 - 10:58
Tanju Özcan için nihai karar verildi: 'Kına yakabilirler'
Abone Ol google-news

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'den ihracının iptali için davada nihai karar verildi. Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'den ihraç edilmesine ilişkin karara yaptığı itirazı reddetti.

CHP'nin avukatı Celal Çelik kararı sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın haksızlığı, davranış ve söylemlerinin ihracını gerektirdiği Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesince tescillendi!

İhraç kararına karşı Tanju Özcan'ın açmış olduğu davanın bugünkü son duruşmasında; İhraç Kararının hukuka uygun olduğu belirtilerek, Tanju Özcan'ın açtığı davanın reddine karar verildi!

Mahkemece verilen kararın kesin nitelikte olması nedeniyle, bu karara karşı itiraz yolu da bulunmamakta..."

 

ÖZCAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Tanju Özcan da karara tepki gösterirken CHP yönetimini ağır sözlerle hedef almayı sürdürdü. Özcan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sezgin Tanrıkulu gibi terör örgütlerini meşrulaştıran, Orhan Sarıbal gibi Dersim Katliamı ifadelerini kullananları, sözde Ermeni Soykırımını tanıyanları, özetle Atatürk düşmanlarını besleyip palazlandırdılar. Benim gibi samimi Atatürkçüleri, Türk Milliyetçilerini kapının önüne koydular. İhraç kararım kesinleşti.10 Aralıkçılar, Sorosçular,FETÖ cüler, HDP’li bölücüler ve Kılıçdaroğlu ve avaneleri artık kına yakabilirler"


Tanju Özcan Bolu Belediye Başkanı belediye celal çelik

İlgili Haberler

Tanju Özcan'dan dikkat çeken 'İYİ Parti' açıklaması: Sayın Akşener’le çok yakın bir ilişkimiz var

Tanju Özcan'dan dikkat çeken 'İYİ Parti' açıklaması: Sayın Akşener’le çok yakın bir ilişkimiz var
Tanju Özcan'dan çarpıcı açıklamalar: CHP'nin yerel seçim için 'DEVA ve Gelecek Partisi' planı

Tanju Özcan'dan çarpıcı açıklamalar: CHP'nin yerel seçim için 'DEVA ve Gelecek Partisi' planı
Adana'da, Seyhan ve Çukurova belediyelerine yapılan operasyonda yeni gelişme

Adana'da, Seyhan ve Çukurova belediyelerine yapılan operasyonda yeni gelişme

En Çok Okunan Haberler