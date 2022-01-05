Danıştay'ın 'yüzde 1 kararı' yokmuş gibi davranılıyor

05 Ocak 2022 Çarşamba, 04:00

Danıştay’ın toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanabilmek için “yüzde 1 barajının üzerindeki sendikalara üye olma” şartında yürütmeyi durdurma kararı vermesine karşın bazı kamu idareleri böyle bir karar yokmuş gibi davranıyor. Hesaplamalarda yüzde 1 barajının altındaki sendikalara üye olan çalışanların dikkate alınmadığını öğrenen Büro-İş, iki bakanlığa yazı gönderdi.

Binlerce memurun toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanamamasına neden olacak karara karşı çıkan sendikalar geçen ağustos ayında yürütmenin durdurulması istemiyle dava açmış, Danıştay da yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Yüzde 1 barajının altındaki sendikalara üye olanlara ikramiye ödenmemesi yönünde işlem yapıldığını öğrenen Birleşik Kamu-İş’e bağlı Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, bu konuda harekete geçerek bakanlıklara bir yazı gönderdi. Hamzaçebi, “Uygulamanın gecikmesi halinde mağdur olacak yüzbinlerce kişinin tek tek dava açma hakkını kullanabilecekleri, milyonlarca vekâlet ücreti ve dava masrafları ile Hazine zararına sebep olunacağı da dikkate alınarak, Danıştay kararına uyulması ve düzenlemelerin yapılmasını talep ederiz” dedi.