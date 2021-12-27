Türk Metal Sendikası, MESS'in teklifini reddetti

27 Aralık 2021 Pazartesi, 19:37

Metal sektöründe patron sendikası MESS'in yüzde 12'lik zam teklifini reddeden Türk-İş'e bağlı Türk-Metal Sendikası, bir süredir Türkiye'nin çeşitli noktalarında eylemlerini sürdürüyor, 25 Aralık'a kadar anlaşma sağlanamazsa greve çıkacaklarını belirtiyordu.

Sendika, geçtiğimiz cumartesi günü grev kararını açıkladı.

PATRONLAR TEKLİF ARTTIRDI

Sendikanın grev kararı sonrası patron sendikası MESS, yüzde 12'lik zam teklifini yüzde 17'ye çıkararak masaya geldi.

Türk Metal Sendikası’nın yayımladığı açıklamada, MESS’in yenilediği yüzde 17’lik teklif de reddedildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Sendikamız Türk Metal’in Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürüttüğü grup toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde, MESS tarafından yapılan görüşme talebi üzerine taraflar 27 Aralık 2021 Pazartesi günü İstanbul MESS Merkez Ofisi’nde bir kez daha bir araya geldi.

Toplantıda MESS tarafının ilk altı ay için verdiği zam oranını %17’ye yükselttiği teklif tarafımızdan reddedildi. Genel Başkan Yardımcımız Uysal Altundağ’ın başkanlığındaki heyetimiz Genel Başkanımız Pevrul Kavlak tarafından açıklanan eylem planının kararlılıkla uygulanacağı ifade ederek toplantıyı bitirdi.”