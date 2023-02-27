DASK'a hasar ihbarı yağıyor: Başvuru sayısı 290 bini geçti
Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinden gelen hasar başvuru sayısı 290 bin 558'e, ödenen tazminat 1 milyar 120 milyon 191 bin liraya ulaştı.
Deprem bölgesinden gelen hasar ihbarlar haftalık olarak duyuran Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından gelen ihbar sayıları ve ödeme tutarları duyuruldu.
Gelen bilgilendiremeye göre, deprem bölgesinden başvuru sayısı 290 bin 558'e, ödenen tazminat 1 milyar 120 milyon 191 bin liraya ulaştı
Kurum tarafından Alo DASK, e- Devlet ve dask.gov.tr üzerinden yapılan hasar başvuruların herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın iletilebileceği hatırlatıldı.
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