DASK'a hasar ihbarı yağıyor: Başvuru sayısı 290 bini geçti

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 11:51

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 11:51

Deprem bölgesinden gelen hasar ihbarlar haftalık olarak duyuran Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından gelen ihbar sayıları ve ödeme tutarları duyuruldu.

Gelen bilgilendiremeye göre, deprem bölgesinden başvuru sayısı 290 bin 558'e, ödenen tazminat 1 milyar 120 milyon 191 bin liraya ulaştı

Kurum tarafından Alo DASK, e- Devlet ve dask.gov.tr üzerinden yapılan hasar başvuruların herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın iletilebileceği hatırlatıldı.







