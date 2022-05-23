Davos Zirvesi iki yıl aranın ardından İsviçre'de başlıyor: Türkiye'den resmi bir katılım belirtilmedi

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:39

Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) TSİ 19.00'da verilecek açılış resepsiyonuyla başlayacak. Davos’ta çok kutuplu dünyanın jeoekonomik zorlukları masaya yatırılacak

WEF'ten yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yarın düzenlenecek özel oturumda video konferans yoluyla katılımcılara hitap edeceği belirtildi.

WEF yetkilileri yaptığı açıklamada, Rusya'dan hiçbir yetkili ismin Forum'a davet edilmediğini belirtti.

Yetkililer, uluslararası kuruluşlar ve uluslararası medyada çalışan bazı Rus vatandaşlarının ise Forum'a katılmasına engel olunmadığını kaydetti.

En son Ocak 2020'de 50'ncisi yapılan ve Davos Zirvesi olarak da bilinen Forum, Covid-19 salgını nedeniyle üst üste iki yıl ertelenmişti ve yerine alternatif olarak çevrim içi toplantılar düzenlenmişti.

Tarihte ilk kez ocak dışında yapılan Foruma, 50 devlet lideri, 300 hükümet temsilcisi ve yaklaşık 2 bin 500 küresel iş dünyası yetkilisinin katılması bekleniyor.

26 Mayıs'ta sona erecek WEF'in bu yılki toplantısının teması ise "Dönüm noktasındaki tarih; Hükümet politikaları ve iş dünyası stratejileri" olarak belirlendi.

"TÜRKİYE'DEN RESMİ KATILIM BELİRTİLMEDİ"

Türkiye'den şu ana kadar resmi düzeyde katılımın bildirilmediği toplantıya Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis gibi isimlerin katılması bekleniyor.

Toplantıya katılması öngörülen diğer önemli isimler arasında, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de yer alıyor.

ZİRVE KAPSAMINDA "AÇIK FORUM" DÜZENLENECEK

Zirve kapsamında 23-26 Mayıs'ta ise halka açık olarak "Open Forum" (Açık Forum) başlığı altında yan etkinlik düzenlenecek.

Etkinliğe, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Afgan Eğitim Enstitüsü (AIL) Üst Düzey Yöneticisi Dr. Sakena Yacoobi, Ugandalı aktivist Vanessa Nakate ve ABD ilaç firması Moderna Üst Yöneticisi (CEO) Stephane Bancel gibi isimler konuşmacı olarak katılacak.

Etkinlikte, Kovid-19 salgınının etkileri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve çok taraflılığın Avrupa'da barış için oynadığı rol ağırlıklı olarak masaya yatırılacak.

WEF’İN HEDEFİ "DÜNYAYI İYİLEŞTİRMEK" Mİ "GÖZLERDEN UZAK LOBİCİLİK" Mİ?

Dünyanın en güçlü, ünlü ve varlıklı kişilerinin katılımıyla her yıl yapılan Davos Zirvesi, iş dünyasından finansa, politikadan sivil topluma yılda 3 bin kadar dünya elitini bir araya getiren bir foruma dönüşerek etki oluşturmaya başladı. Davos, iş dünyası için fikir alışverişinde bulunmak ve network kurmak için önemli bir yer oldu.

WEF amacını, "dünyanın durumunu iyileştirmek" olarak tanımlarken, son yıllarda bu amacını yerine getirip getirmediğine yönelik sorular artmaya başladı.

Avrupa'da halkların popülist ve ırkçı söylem geliştiren liderlere yönelmesi ve küresel ticaret savaşları, organizasyonun hedefini başarıp başaramadığına dair soruları artırıyor.

WEF'i eleştirenler, organizasyonun toplantılarının, buna Davos Zirvesi de dahil, büyük şirketlerin para yatırarak gözden uzak şekilde hükümetlere lobi yapabilmesi için güvenli bir alan oluşturduğunu iddia ediyor.

FORUMA ÜYELİK 60 BİN İLE 600 BİN DOLAR ARASINDA DEĞİŞİYOR

Avrupa'daki bazı sivil toplum kuruluşları WEF'in faaliyetlerini destekleyen yaklaşık 1000 şirkete "tamamen bağımlı" olduğunu iddia ediyor.

WEF’e standart üyelik 60 bin dolar (60 bin İsviçre Frangı) olarak açıklanırken, organizasyona stratejik ortak üyelikte 600 bin dolara mal oluyor. Davos zirvesine katılmak için de 27 bin dolar ekstra ücret talep ediliyor. Ayrıca, zirve sırasında otel fiyatlarının aşırı yüksek olması dikkati çekiyor.

Etkinliğe ilişkin "her yıl aynı kişilerin çağrılarak aynı şeylerin konuşulduğu ve dünyanın çoğu insanına uzak kalındığı" eleştirileri de yöneltiliyor.

Batı'da WEF’in Davos toplantılarını "Dünya düzenini bozan insanların bir aile birleşimi" olarak görenler de var.

WEF'i destekleyenler ise organizasyonun bir yandan diğer uluslararası kuruluşların eksikliklerini doldururken bir yandan da politika ve iş dünyasının liderlerinin buluştuğu ve "dünya insanları için iyi fikirleri" masaya yatırdıkları tezini ortaya atıyor.

Davos'ta değerlendirilen fikirlerin, masada konuşulanların ve verilen sözlerin hükümetler açısından bağlayıcılığı ise bulunmuyor.