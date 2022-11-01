Demir cevheri fiyatları yükseldi
Çin'de demir cevheri fiyatları, ekimde aylık bazda keskin değer kaybetmesinin ardından teknik destek sayesinde yükseldi. Ancak Çin'de talebe dair olumsuz beklentiler risk iştahını azalttı.
Demir cevheri fiyatları, teknik destek sayesinde artış gösterdi.
Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde yüzde 2,2 gerileyerek 599,50 yuan ile 22 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından yüzde 0,4 yükselerek ton başına 615,50 yuandan (84,21 dolar) kapandı.
Singapur emtia borsasında işlem gören aralık teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 0,6 gerileyerek 76,70 dolara geriledi.
Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik yüzde 0,2, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 0,5, paslanmaz çelik yüzde 0,1 yükseldi.
Dalian kok kömürü vadeli fiyatları yüzde 0,6 yükselirken, kok vadeli fiyatları yüzde 0,1 geriledi.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahir Ünal, AKP'deki görevinden istifa etti
- Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Aslı Baykal CHP'den istifa etti
- AKP'li Zengin'in sözleri yeniden gündemde
- Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar
- 'Yer yerinden oynar...'
- Cumhuriyetle kavga edilmez
- AKP'den Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt
- 'Dinleyin, ayrıntılı bilgiyi veriyorum...'
- Cumhur İttifakı'ndan ilginç çıkış