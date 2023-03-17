Demiryol-İş Sendikası üyelerinden zam eylemi!

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 17:52

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 17:52

Demiryolu İşçileri (Demiryol-İş) Sendikası İstanbul Şubesi üyeleri, toplu iş sözleşmesinin imzalanamadığını belirterek, istedikleri zammın verilmesi talebiyle eylem düzenlendi.

Esenler'de bulunan Metro İstanbul Bölge Müdürlüğü önünde toplanan sendika üyesi bir grup, slogan atarak zam görüşmelerinin sonuçlanmamasına tepki gösterdi.

Demiryol-İş İstanbul Şubesi Başkanı Nuri Usta, 17'inci dönem toplu iş sözleşmesinde 60 günlük süresinin dolduğunu söyledi.

"BİZİM GÜCÜMÜZ ALIN TERİNDEN GELİYOR"

Görüşmelerde arabulucu döneminin başladığını ifade eden Usta, şu ifadeleri kullandı:

"15 günlük arabulucu dönemimiz 28 Mart'ta bitecek. Bugün arabulucuyla ilk görüşmemiz. Şu ana kadar bizlere gelmiş herhangi bir teklif yok. Eminim işverenimiz bugünü gördükten, ekonomiyi de gördükten sonra bizlerin hak ettiği ücreti teklif eder. Toplu iş sözleşmesinin süreci ne olursa olsun, en iyi bildiğimiz işi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bizim gücümüz alın terinden geliyor. Hiçbirimizin başka geliri yok. Sizlerin vereceği destekle alabileceğimiz en üst zammı alacağımıza ben ve ekibim inanıyoruz."