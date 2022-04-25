Deniz turizminde yeni düzenleme: 1 Mayıstan itibaren zorunlu olacak

25 Nisan 2022 Pazartesi, 11:47

Gezi teknelerine Sigorta yaptırma zorunluğu geldi, uygulama 1 Mayıs’ta başlıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK), mart ayında yayınladığı tebliğ ile 12 ve üzeri yolcu taşıyan ve deniz turizminde kullanılan; gezi, eğlence amaçlı tekne, yatlar, ticari yatlar, günübirlik gezi tekneleri deniz araçları zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamına alındı. Teknelere sigorta yaptırmaları için de 1 Mayıs tarihine kadar süre tanıdı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Türk P&I Genel Müdürü Ufuk Teker, Türk Ticaret Kanunu ile 12 ve üzeri yolcu taşıyan tüm deniz araçlarının olası kazalarda yolcuların ve mürettebatın uğrayacakları bedeni zararlara, üçüncü şahıslara verilebilecek zararlara ve teknelerin çevreye verecekleri zararlara karşı sorumluluk sigortası ile zorunlu sigortalanmaları gerektiğini belirterek, ancak bugüne kadar deniz Turizm araçlarının kapsam dışında tutulduğunu söyledi.

SEFERLERE İZİN VERİLMİYOR

2021 yılında Turizm Teşvik Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle deniz turizm araçlarının da kapsam içine alındığını ifade eden Teker, “Mart ayında da SEDDK, sigorta limitleri yetersiz olan teknelere teminat limitlerini kanunun istediği seviyeye çıkarmaları, sigortası olmayan teknelerin de sigortalarını yaptırmaları için 1 Mayıs tarihine kadar süre tanıdı. Şu anda liman başkanları gerekli teminata sahip olmayan deniz araçlarının seferlerine müsaade etmiyor” dedi.

Ufuk Teker, yeni düzenleme ile 3 bin teknenin zorunlu olarak sigorta kapsamına alındığını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Bunlar hangi tekneler? Bodrum, Marmaris, Antalya gibi turistik bölgelerde günü birlik gezi düzenleyen tekneler var. Haftalık sefer yaparak hem liman bölgelerinde hem de Yunan adalarına gezi düzenleyen guletler var. Ayrıca yatlar var. Bunların sayısı ise 3 bini buluyor. Bu teknelere artık zorunlu sorumluluk sigortası uygulaması getirildi. Bu teknelerin bir kısmı sigorta yaptırıyordu ama sigorta limitleri yeterli değildi. Kimisinin sigortası hiç yoktu. Bunlar şimdi 1 Mayıs’a kadar teminat limitlerini artıracaklar, sigorta olmayan da sigorta yaptıracak. Böylece turistler tatillerini sigorta güvencesi içinde geçirecekler.”

400 BİN DOLAR TEMİNAT

Ufuk Teker, “Deniz araçlarının yaptıracağı sigortanın teminatı ve primi ne kadar olacak?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Gezi teknelerinin yolcu başına yaklaşık 400 bin dolara yakın sigorta teminatı alması gerekiyor. Örneğin, 100 yolcu taşıyan bir deniz aracının 40 milyon Dolar gibi bir sigorta teminatına ihtiyacı var. Deniz araçları sorumluluk sigortasının teminatları çok yüksek. Primine gelince, şehir içinde karayolunda yolcu taşıyan otobüslerin sorumluluk sigortası için ödeyecekleri kadar bir tutardan bahsediyoruz, yani yıllık bin 500 dolar civarında diyebiliriz. Guletlerde ise bu tutar bin dolar civarında.”