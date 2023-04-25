Denizbank’tan, ünlülerin de dolandırıldığı olay hakkında açıklama

Yayınlanma: 25.04.2023 - 10:34

Güncelleme: 25.04.2023 - 10:40

İstanbul Göktürk’te geçtiğimiz günlerde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bir eve baskın düzenledi. Bu baskında özel bir bankanın Büyükdere şube müdürü S.E. gözaltına alındı. Evinde arama yapılan şüpheli hakkında ertesi gün nöbetçi mahkeme tarafından tutuklama kararı çıktı. Erzan'ın ünlü isimleri yaklaşık 80 milyon dolarlık dolandırdığı ortaya çıktı.

Oksijen'in aktardığına göre, S.E. yaklaşık 15 yıl önce özel bir bankanın Florya şube müdürü iken başta Fatih Terim olmak üzere futbol camiasından pek çok kişiyle tanışıp güven kazarak bankacılık hizmetlerine bireysel olarak da destek verdi. Edinilen bilgiye göre söz konusu banka şube müdürünün spor camiasından bazı isimleri de benzer yollarla dolandırmaya kalktığı iddia edildi.

Yine iddiaya göre, vurgunun boyutu 80 milyon doları aşıyordu. Dolandırılan isimler arasında Galatasaray’ın tanınmış isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Semih Kaya ve Selçuk İnan da vardı. İddiaya göre, Fatih Terim 10 milyon doların üzerinde, Arda Turan da yaklaşık 8 milyon Euro dolandırılmıştı.

Konuyla ilgili de Denizbank'tan açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı haber siteleri ve sosyal medya mecralarının kamuoyunun yakından tanıdığı kişiler ve Bankamızın adını kullanarak yer verdiği haber ve paylaşımlar nedeniyle bu açıklamayı yapma zorunluluğu oluşmuştur.

Bankacılık, kayıt sistemine dayalı, güven ve itibar üzerine tesis edilmiş bir faaliyet alanı olup; sektörde yer alan bankalar, hizmet konuları kanunla belirlenmiş ve üst kuruluşlarca denetime tabi kurumlardır. Bu çerçevede Bankamıza emanet edilmiş mevduatın tamamı kanunla güvence altına alınmış değerdir ve bankalara yatırıldığında hiçbir sorguya yer bırakılmadan talep halinde mudilere ödenmesi, kanuni yükümlülüğümüzdür.

Öte yandan basına yansıyan haberlerdeki para alışverişleri;

•Piyasa koşullarının ötesinde fahiş faiz getirileri elde etmek amacıyla iddia sahiplerince şubelerimiz dışında nakit olarak verilip, getirilerinin de yine kayıt dışında nakit olarak alındığı anlaşılan,

•Bankacılık sistemimizde hiçbir izi bulunmayan,

•Bankamıza ait bir dokümanın ibraz edilemediği,

•İddia sahiplerinin ancak aralarındaki para hareketlerinde aksama olduğunda, Bankamızın durumdan haberdar edildiği, işlemlerden ibarettir.

Ayrıca, ihraç edilmiş yatırım fonlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) sistemine kayıtlı olduğu ve Türkiye Cumhuriyet Vatandaşlık Numarası ile her zaman MKK’nın sitesinden veya e-Devlet üzerinden izlenebildiği bilinmektedir.

Konudan haberdar olduğumuz anda, aynı gün Teftiş Kurulumuz tarafından kapsamlı bir inceleme başlatılmış ve eş zamanlı olarak da bizzat Bankamız tarafından BDDK Başkanlığına ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gerekli bildirimlerde bulunulmuştur.

Süreç ile ilgili yargı makamlarının alacağı karar doğrultusunda gereğinin yapılacağını bilginize sunarız."