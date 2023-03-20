Demirören AVM, ödenmemiş borçlar nedeniyle Denizbank’a geçti
Demirören Grubu'na ait Demirören AVM, ödenmemiş banka borçları sebebiyle Denizbank’a devredildi.
Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Emirates NBD iştirakı Denizbank A.Ş., Demirören Holding’in borçları karşılığı 19 bin metrekarelik alanı olan Taksim’deki Demirören AVM’yi devraldığını açıkladı.
Demirören’in medya, gayrimenkul, enerji ve bahis sektörlerinde şirketleri bulunuyor. Grup 2018 yılında yaklaşık 1 milyar dolara Hürriyet gazetesi ve CNN Türk TV’nin de aralarında olduğu medya varlıklarını satın almıştı.
KREDİLERİNİ GERİ ÖDEMEKTE ZORLANDI
Ancak holding, medyada tirajlarda düşüş ve liranın değer kaybı nedeniyle kredilerini geri ödemekte zorluk yaşadı.
Demirören 2021’de yarısından fazlası Ziraat Bankası ile olmak üzere yaklaşık 1,5 milyar dolarlık kredinin yeniden yapılandırması için görüşmelere başlamıştı.
Ziraat ve gayrimenkul iştirakı da Demirören’e ait arsa ve binayı devralmıştı.
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