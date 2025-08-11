Deprem sonrası konut fiyatlarında şok değişim: O şehir İstanbul'u bile solladı!

Kentsel dönüşüm projeleri, faiz indirimi beklentileri, yatırım amaçlı alımlar ve son depremlerin etkisiyle Türkiye konut piyasasında hareketlilik yaşanıyor. TÜİK verilerine göre haziran ayında ülke genelinde konut satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,8 artış göstererek 107 bin 723 oldu.

Yılın ilk yarısında ise konut satışları yüzde 26,9 yükselerek 691 bin 893 seviyesine ulaştı. Bu rakam, ocak-haziran dönemi için tarihinin en yüksek ikinci seviyesi olarak kayda geçti.

EN PAHALI ŞEHİRLER

Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) verilerine göre ikinci çeyrekte ortalama konut fiyatlarının en yüksek olduğu iller ve metrekare fiyatları şöyle:

Muğla – 72 bin 919 TL

– 34 bin 555 TL Ankara – 34 bin 474 TL

EN UCUZ ŞEHİRLER

Aynı dönemde konut fiyatlarının en düşük olduğu iller ise şu şekilde sıralandı:

Ağrı – 16 bin 227 TL

DEPREMİN PİYASAYA ETKİSİ

En pahalı 10 şehir arasında, bu yıl 6,0 ve üzeri şiddette depremler yaşayan İstanbul ve Balıkesir de yer aldı. En ucuz iller listesindeyse 2023 depreminden etkilenen Adıyaman ve Osmaniye dikkat çekti.