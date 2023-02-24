Depremde hasar gören araçlar satışa çıktı: Fiyatlar el yakıyor

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 16:02

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 16:02

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler etkisini 11 ilde gösterdi. Güçsüz zeminlerde yapılaşmaya izin verilmesinin üzerine depreme dayanıksız binalar ve imar barışı gibi faktörler de eklenince büyük yıkım kaçınılmaz oldu.

Yapılan resmi açıklamaya göre 40 binin üzerinde yurttaşımız hayatını kaybederken binlerce yurttaş da yaralandı. Afet nedeniyle bölgede binlerce ev yıkıldı ve binlercesi de kullanılamaz hale gelirken bu afet bölgedeki araçları da etkiledi. Yurttaşların kimi evinden kimi arabasından oldu.

Enkaz altında kalan ya da bölgede daha ufak çaplı hasar alan araç sahipleri sigortaları kapsamında afetten zarar görmesi neticesinde oluşacak zararı kapsamayan poliçeye sahip ya da araçları sigortasız ise çareyi araçlarını satmakta buldu.

İnternet üzerinde özellikle Hatay bölgesi başta olmak üzere afetten etikelen bölgede pek çok aracın depremde hasar aldığı ve satışa çıkarıldığı görüldü. Birçok ilanın da deprem hasarlı notuyla yayımlanması dikkat çekti.

Yayımlanan deprem hasarlı ilanlarda kullanılamaz hale gelen ikinci el hasarlı araçların fiyatlarının ise 450 bin liraya kadar çıktığı görüldü.