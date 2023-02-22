Peugeot 508'in makyajlı versiyonunun tanıtım tarihi belli oldu

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 14:47

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 14:47

Peugeot 508'in makyajlı versiyonuna dair kamuflajlı prototipi daha önce pek çok kez objektiflere yakalanmıştı. Bu kez marka, bir teaser videosu paylaştı.

Fransız otomobil üreticisinin yarış pistinde çektiği videoda araca dair çok az ayrıntı belli oluyor. Ön tarafta yer alan yeni logo, jantlar ve profildeki ufak ayrıntılar videoda öne çıkıyor.

(Peugeot 408)

Yeni ızgara ve tampon tasarımıyla makyajlı Peugeot 508'in Peugeot 408 modelindeki tasarım diline paralel bir ön yüze kavuşması bekleniyor.

Arka tarafta ise yeni grafiklere sahip stoplara yer verileceği belirtiliyor.

PEUGEOT 508 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İç mekanda güncellemiş bir multimedya sisteminin yer alması bekleniyor. Peugeot Sport Engineered (PSE) olarak adlandırılan versiyona dair bazı bilgiler de paylaşıldı. 1.6 litrelik dört silindirli bir motorun yanı sıra iki elektrik motoruna sahip olacak araç, 360 beygir güç ve 520 Nm tork üretmeye imkân sağlayacak. Şarj edilebilir hibrit araç 11.5 kWh batarya ile 42 kilometreye kadar elektrik menzil sunacak.

Peugeot 508 PSE'nin ayrıca saatte 100 km/sa hıza 5.2 saniyede ulaşacağı ve azami olarak 250 km/sa hıza çıkabileceği açıklandı. Tanıtım videosunda yer alan tarihe göre aracın tanıtımı 24 Şubat'ta yapılacak.