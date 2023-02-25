Depremde hasar gören araçlara 'değer kaybı' ödenmeyecek

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 11:43

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 11:45

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem, 10 kentte de yıkımlara neden oldu. Deprem nedeniyle binlerce bina, enkaza döndü, on binlerce kişi de hayatını kaybetti.

Deprem bölgelerinde afetzedelerin barınması ve günlük hayatlarının devam etmesi için de seferber olundu.

Deprem sonrası çöken binaların enkazını kaldırma çalışmalarına devam edilirken, hasar gören araçlar ise ya sahipleri tarafından ikinci el araç satış sitelerine konuldu ya da tamir edilmek üzere sanayi sitelerine gönderildi.

ARAÇ SAHİPLERİ NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

Araç sahiplerinin yanlış bildiği bazı konular olduğunu dile getiren Gaziantep Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı İhsan Yiğit, depremde hasar gören araçların zorunlu trafik sigortasının masrafı karşılayacağının düşünüldüğünü ve bunun yanlış olduğunu söyledi.

Kasko konusunda ise deprem teminatı olanlar ile ilgili 2 farklı konu bulunduğunu dile getiren Yiğit, en çok merak edilenim değer kaybı meselesi olduğunu kaydetti.

"YANLIŞ BİLGİLER ÇOK FAZLA"

Değer kayıplarının, çiftli kazalarda kusurlu tarafın kusursuz tarafa verdiği hasardaki tutarın ödendiği durum olduğunu belirten Yiğit, burada kusurlu olmadığından değer kaybı ödemesi yapılamayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Enkaz altında kalmış ya da depremden dolayı hasar görmüş araçlar ile ilgili yanlış bilgiler çok fazla. Yanlış algılar da bu yönde çok fazla dedikodu dolaşıyor. Bunun düzeltmesini yapmak gerekiyor. Depremden kısmi hasar görmüş araçlar ile vatandaşlar zorunlu trafik sigortasının deprem olmasından dolayı karşılayacağını düşünüyor. Bu tamamen yanlış bir bilgi maalesef böyle bir hasarı sigorta şirketleri karşılamamaktadır.

Vatandaşlar sigorta şirketlerine maalesef herhangi bir talepte bulunamayacaklar. Bazı sigortalılar Gaziantep’te deprem olmaz düşüncesi ile nadir de olsa bunu kasko kapsamına aldırmıyor. Deprem teminatını istisna da olsa çıkaran vatandaşlarımız oluyor. Deprem teminatı olmayan vatandaşlar da hasar talebinde bulunamayacaklar."

HASAR ÇEŞİDİ İKİYE AYRILIYOR

"Tabi kaskosunda deprem teminatı da olan vatandaşlar ile ilgili 2 farklı konu var" diyen Yiğit, şu ifadeleri kullandı: