Depremle sağlık turizmi yüzde 40 küçüldü, organizasyonların yüzde 50’si ertelendi

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 04:00

Türkiye’nin turizmde en büyük gelir kalemlerinden sağlık turizmi ile kongre gibi organizasyonları yapan sektör depremle büyük darbe aldı. Özellikle İstanbul’da beklenen depremle ilgili haberler, sağlık turistlerini korkutup kaçırıyor. Yine başta kayak olmak üzere, şubat ve mart konaklamalı tüm yurtiçi ve yurtdışı rezervasyonlarında ciddi iptal ve ertelemeler var. Turistlerin, hastaneler ve otellerin depreme dayanıklı olup olmadığına dair soruları artarken yeni dönemde bu alanlarda turist çekmek de zorlaşacak.

250 MİLYON DOLAR

Uzmanlara göre, Turizm Bakanlığı acilen İstanbul’daki otellerin, restoranların, tarihi ve kültürel mekânların deprem riski taşıyıp taşımadığı ile ilgili işletmeleri harekete geçirmeli. Sağlık Bakanlığı ise özel hastanelerden depreme karşı dayanıklılık raporları istemeye başladı.

(Reşat Bahat)



Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Dr. Reşat Bahat, sağlık turizmi için gelenlerde büyük düşüş yaşandığını vurgulayarak “Bu kişiler biletlerini önceden ucuza alır ve bunların ertelenme şansı yok. Depremle birlikte ciddi iptaller yaşandı. Sağlık turizmi son iki ayda yüzde 40 düştü. Özellikle estetik amaçlı ya da acil olmayan sağlık sorunu yaşayanlar gelişlerini iptal etti” dedi.

Sağlık turizminden yıllık 4 milyar dolar gelir elde edildiğini, depremden dolayı bugün yaklaşık 250 milyon dolarlık kayıp yaşandığına dikkat çeken Bahat, şöyle devam etti:

“Hastaların yüzde 80’i İstanbul’a geliyordu. Arkadaşlarımız onları ikna etmek için çok çabalıyor. ‘Hastaneler depreme dayanıklı mı’ diye soruyorlar. Sağlık Bakanlığı güvencesiz olan kamu ve üniversite hastanelerini boşaltıyor. Bakanlık, şimdi özel hastanelerden de depreme dayanıklılık raporlarını istemeye başladı. Özel hastanelerde de taşınmalar olacak.”

(Hüseyin Kurt)



Kongre, fuar, teşvik gezileri ve düğün gibi organizasyonların çatı kuruluşu Uluslararası MICE Endüstrisi Derneği Başkanı Hüseyin Kurt, yüzde 30’a varan iptaller yaşandığını belirtti.

RAPOR İSTENMELİ

Bayi toplantıları dahil etkinliklerin yüzde 50’sinin mayıs, haziran ve temmuz sonrasına ertelendiğini, bunların iptal olup olmayacağını da öngöremediklerini ifade eden Kurt, şu noktalara dikkat çekti: