Sarıgül'ün partisinde istifa depremi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) kurucularından olan ve Genel Başkan Vekilliği görevini yürüten Hasan Aydın istifa etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 22:19
Sarıgül'ün partisinde istifa depremi
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Mustafa Sarıgül'ün genel başkanlığını yaptığı TDP'de istifa depremi yaşandı. Partinin kurucularından olan, kritik Genel Başkan Vekilliği konumundaki Hasan Aydın istifa etti.

Hasan Aydın'ın istifa mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Değişim Partisi kurucusu, kurucu genel sekreter ve genel başkan vekili olarak görev yaptım. Ancak, genel başkan sayın Mustafa Sarıgül ile ilkeli olma, güven, ortak akla değer verme, nitelikli ve liyakat sahibi insanları önemseme, parası olan her kişiyi kaliteli görmeme, 'evet efendimci' insanlara önem vermeme, her koşulda ülkemizi 20 yılda çökmenin eşiğine getirmiş olan bu iktidara karşı duruş alma ve gerekirse muhalefeti kayıtsız koşulsuz destekleme, Atatürk ilkeleri, demokrasi ve insan hakları noktasında inandırıcı samimi duruş göstermede, vermiş olduğum mücadele, kendisi ve yanlışlar karşısında suskun, destekleyen kişilerle derin bir ayrılığa düşmüş bulunuyorum. Değişim umudum tükenmiştir. Bu nedenlerle, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Vekilliği ve Türkiye Değişim Partisi üyeliğinden istifa ediyorum."


Mustafa Sarıgül istifa TDP

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