Depremzede kadınlar hayata tutundu
Depremden etkilenen 11 ilde esnaf ve KOBİ’lerin işlerini hızla toparlamalarına destek olmak amacıyla “Her Sipariş, Bir Destek” projesi başlatan Hepsiburada, 400 yeni girişimciyi platforma taşıdı.
“Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü” Programı kapsamında yürütülen projede deprem bölgesindeki satıcılar toplam satış hacimlerini 250 milyon TL’ye çıkardı. Toplam bin 650 girişimciye satış imkânı sunan Hepsiburada, bir grup gazeteci ile projenin sürdüğü Hatay’da girişimci kadınlar ve yerel üreticileri ziyaret etti.
Bir ayda sipariş ve cirolarını önemli ölçüde artıran Neşeli Mutfak ve Vakıf Köy Kadın Kooperatifi ile Hepsiburada’ya mart ayında katılan Meriç Çiftliği ve Defne&Apollon İpekçilik girişimcileri deprem sonrası yaşadıklarını ve projeye ilişkin görüşlerini paylaştı. Ziyarette Neşeli Mutfak’ın Hatay Altınözü’nde sürdürdüğü kekik hasadı da yapıldı.
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