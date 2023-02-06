Depremzedelerin banka borçları için karar
Türkiye Bankalar Birliği, depremden etkilenen müşterilerin talepleri halinde, bankalara olan vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçlarının vadesinin bugünden itibaren 6 ay sonraya kadar ötelenmesine karar verildiğini duyurdu.
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında yaptığı toplantıyla bankalar tarafından alınan önlemler ve yapılan çalışmalara yönelik tavsiye niteliğinde prensip kararları aldı.
Buna göre, depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin, talepleri halinde, bankalara olan vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçlarının vadesinin bugünden itibaren 6 ay sonraya kadar ötelenmesine karar verildi.
TBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Borçların ödenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında, müşteri özelinde değerlendirilmek üzere gerekli ek kolaylıkların sağlanması hususlarında Üyelerimize tavsiyede bulunulmasına karar verildi.
Mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesine karar verildi."
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