Desteklere rağmen inşaat yavaş hareket etmeye devam ediyor

18 Ağustos 2022 Perşembe, 07:00

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye’de inşaat sektörü ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koyuyor. İnşaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra kısa bir süre içinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan en önemli göstergelerden biri.

THBB, her ay merakla beklenen Hazır Beton Endeksi’nin 2022 Temmuz Ayı Raporu’nu açıkladı. Rapora göre, haziran ayında yükselen Faaliyet Endeksi, eşiğin üstünde tutunamayarak temmuz ayında düşüş gösterdi. Yılın başından itibaren düşük görünen Beklenti Endeksi temmuz ayında da yükselmedi. Güven Endeksi de temmuz ayında azalarak kritik düzeyin altına gerilemiş durumda. Birleşik Beton Endeksi, her 3 endeksteki azalma neticesinde aşağı yönlü hareket gösterdi.

Her 4 endeks de geçen yılın aynı dönemine göre gerilemiş görünmekte. Özellikle faaliyetteki gerileme daha yüksek durumdadır. Beklenti ve güvenin de geçen yıla kıyasla hâlen düşük kalması, hem mevcut durumda hem de önümüzdeki dönemde inşaat sektöründe beklenen canlanmanın yaşanmayabileceğine işaret ediyor.

İnşaat sektörü, düşük faizli konut kredisi imkânlarının genişletilmesi başta olmak üzere desteklenmeye devam edilmelidir

Raporun sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Konut satış rakamlarının geçen yıla göre yüksek görünmesine rağmen müteahhitlerin yeni inşaata başlama isteğinin oldukça düşük olduğu anlaşılmaktadır. Haziran ayında, geçen yıla kıyasla yüzde 40, ilk altı ayda ise yüzde 63 oranında daha fazla ipotekli konut satışının gerçekleşmesine rağmen özellikle inşaat maliyetlerindeki yükselme, pazarın hem arz hem de talep tarafında kaygı yaratmaktadır” dedi.

İnşaat sektörünün faiz düzeyinden en hızlı etkilenen sektör olduğunu vurgulayan Yavuz Işık, “İnşaatın, kamu bankaları kanalıyla kullandırılan düşük faizli konut kredisi imkânlarının genişletilmesi başta olmak üzere farklı kanallar ile desteklenmeye devam edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, inşaatın, özellikle yılın ikinci yarısında beklenen ekonomik durgunluktan çok daha fazla etkilenmesi kaçınılmazdır” diye konuştu.

HAZIR BETON ENDEKSİ HAKKINDA

Söz konusu endekslerin oluşturulmasına esas teşkil eden anket ile firmalara 8 soru soruluyor. Her bir endeksin değeri 100’ün altında ya da üstünde olmasına bağlı olarak yorumlanıyor. 100’ün üzerinde olması durumunda önceki aya ait faaliyetin ya da gelecek döneme ilişkin beklentinin olumlu yönde geliştiği yorumu yapılıyor. Türkiye genelinde her ay hazır beton üreticileri ile gerçekleştirilen çalışmada 3 farklı endeks türetiliyor. Hazır Beton Faaliyet Endeksi ile hazır beton firmalarının geçmiş bir aylık faaliyetlerinin sonuçları, Hazır Beton Güven Endeksi ile hazır beton sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin, ekonomi ve sektöre yönelik duydukları güven seviyesi, Hazır Beton Beklenti Endeksi ile hazır beton firmalarının önümüzdeki üç aylık dönemde faaliyetlerinin hangi seviyede olacağına ilişkin beklentiler hakkında bilgi ediniliyor. Hazır Beton Endeksi ile endekslerin tümünü içeren bileşik endeks elde ediliyor.