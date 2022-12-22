Destici, asgari ücretle ilgili rakam verdi

22 Aralık 2022 Perşembe, 00:27

BBP’nin ‘Bilgilendirme, İstişare ve Dayanışma Toplantısı’, Ankara’daki bir otelde gerçekleştirildi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve partililerin katıldığı toplantıda, ekonomiyle ilgili sunumlar yapıldı.

Toplantıda konuşan Destici, “Cumhuriyeti ilan ettiğimiz tarihin üzerinden neredeyse bir asır geçti. Geçen asırdan bugüne taşıdığımız ve sonradan önümüze çıkarılan ağır meselelere rağmen, bugün ümit verici bir seviyede olduğumuzu düşünüyorum. Elbette daha iyi bir noktada olabiliriz, olacağız. Hayalini kurduğumuz noktaya ulaşmak için hep birlikte çalışacağız. Çok uzak olmayan bir zamanda da bu seviyeyi yakalayacağımıza inanıyorum” dedi.

"8 BİN LİRANIN ÜZERİNDE BİR RAKAM OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUM"



Destici, asgari ücret ve EYT hakkında şunları söyledi: