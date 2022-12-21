Son Dakika: Erdoğan, Bakan Bilgin ile görüşüyor

21 Aralık 2022 Çarşamba, 21:59

Milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yarın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenen asgari ücret zammıyla ilgili Saray'da yeni bir toplantı gerçekleştirildi.

Asgari ücret zammının ne kadar olacağı merakla beklenirken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücreti görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşme saat 21.40'da başladı.

ASGARİ ÜCRET YARIN AÇIKLANACAK

Erdoğan, bugünkü grup toplantısında Bilgin ile bir görüşme gerçekleştireceğini ve yeni asgari ücreti yarın açıklayacaklarını bildirmişti. Erdoğan, "Asgari ücret konusunu yarın yoluna koymuş olacağız" diye konuşmuştu.

TÜRK-İŞ "9 BİN LİRANIN ALTINA İMZA ATMAYIZ" DEMİŞTİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında dün (20 Aralık) gerçekleştirdiği üçüncü toplantıda uzlaşı çıkmamıştı.Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret tekliflerinin 9 bin lira olduğunu ve bu rakamın altındaki herhangi bir kararı kabul etmeyeceklerini bildirmişti.

ERDOĞAN, TÜRK-İŞ’İN TALEBİNE KAPIYI KAPATTI

Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin asgari ücrete ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türk-İş'in 9 bin liralık asgari ücret talebinin sorulması üzerine, "Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor" şeklinde konuştu.

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