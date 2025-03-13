DEÜ Hastanesi işçileri TİS mücadelesini sürdürüyor: Haklar için sonuna kadar direnilecek

Yayınlanma: 13.03.2025 - 17:06

Güncelleme: 13.03.2025 - 17:06

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi işçileri, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde arabulucu aşamasına gelerek haklarını savunmaya devam ediyor. İşçiler, kazanımlarından taviz vermeyeceklerini ve alacakları haklar için kararlı bir mücadele içinde olduklarını belirtiyor.

TİS görüşmeleri, Türk-İş’e bağlı Sağlık İş Sendikası ile Dokuz Eylül Üniversitesi yönetimi arasında devam ediyor. Görüşmelerin 23 Aralık’ta başladığını ve bugüne kadar 7 oturum gerçekleştirildiğini ifade eden işçiler, arabulucu sürecine gelindiğini aktarıyor.

1245 işçiyi ilgilendiren bu süreçte, kazanılmış haklardan taviz verilmesini kabul etmeyen sendika temsilcileri, "Görev tanımları, terfi komisyonu, refakat izni gibi kazanılmış haklarımıza aykırı keyfi uygulamalara karşı taviz vermeden, ekonomik ve sosyal haklarda TİS’in üzerinde kazanım elde edeceğiz" şeklinde açıklama yaptı.

Sağlık-İş Sendikası İzmir Şube Yöneticileri, hastane bahçesinde işçileri bilgilendirdi. Yöneticiler, hastane yönetiminin sürece dair yanlış dedikodular yaydığına dikkat çekerek, henüz parasal maddelere gelinmediğini ifade etti.

TİS MÜCADELESİNİN 20. YILI

Şube Sekreteri Savaş Erdoğan, Dokuz Eylül'de TİS mücadelesinin 20 yıldır devam ettiğini ve bu sürece asla boyun eğmeyeceklerini belirterek, "Biz taşeronda iken boyun eğmedik, kadrolu sistemde asla boyun eğmeyeceğiz" dedi. Ayrıca, yönetim tarafından yapılan açıklamalara tepki göstererek, "Kimse Dokuz Eylül emekçilerini hafife almasın" diyerek, TİS masasındaki görüşmelerin daha açık bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

AYRIŞTIRMAYA KARŞI BİRLİK ÇAĞRISI

Sağlık-İş İzmir Şube Başkanı Özgür Arslan, hastanedeki işçilerin bir bütün olduğunu belirterek, "Bizi ayrıştırma politikalarına izin vermeyeceğiz" dedi. Arslan, işçiler olarak daha iyi çalışma koşulları talep ettiklerini ifade ederken, "Bizim için eşit işe eşit ücret ve halkımıza hak ettiği hizmeti sunmak önceliklidir" şeklinde konuştu. Ayrıca, başhekimliğe yürüyüş yapacaklarını da belirtti.

EKSİK PERSONEL VE İŞÇİ SAĞLIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Hastanede personel eksikliğinden dolayı sağlık işçilerinin yoğun iş yükü altında olduğunu belirten Arslan, "Bir kişi dört servise bakıyor, temizlikteki arkadaşlar dört bölümü temizlemeye çalışıyor, işçi sağlığı ve güvenliği hiçe sayılıyor" diyerek, yönetimin işçi sağlığı tedbirlerini ihmal ettiğini vurguladı.

Arslan, parasal konulara henüz değinilmediğini, ancak başhekimliğin yaptığı açıklamalarla algı yaratılmaya çalışıldığını belirtti. Kazanılmış hakların geriye gitmesine izin vermeyeceklerini yineledi. Ayrıca, hastanedeki eksik personel nedeniyle işçilerin yaşadığı zorluklara da dikkat çekti.

SÜRECİN DEVAMI

Görüşmelerin 60 günlük süresi tamamlanırken, 15 günlük arabulucu süresi bulunuyor ve sürecin uzatılabileceği ifade ediliyor. Arslan, önceki dönemlerde de eylemlerle başarılı sonuçlar aldıklarını belirterek, mücadelenin süreceğini söyledi.

Eyleme destek veren diğer işçilerle dayanışma mesajları ile birlikte "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" ve "Kurtuluş yok tek başına" sloganları atıldı.