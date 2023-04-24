Deutsche Bank Türkiye'nin eski CEO'su Selçuk Yorgancıoğlu, Dünya Bankası'nın yaptırım listesinde

Yönettiği fonu kötüye kullandığı iddiasıyla büyük cezalar alan Arif Naq­fi'nin Abraaj Capital’inde yönetici olan Selçuk Yorgancıoğlu, Dünya Bankası tarafından kara listeye alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2023 - 09:52
Deutsche Bank Türkiye'nin eski CEO'su Selçuk Yorgancıoğlu, Dünya Bankası'nın yaptırım listesinde
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Türkiye’ye 15 yıl önce giren ve yatırım ya­pan Dubai mer­kezli Abraaj Capital’in üst yöneticilerinden Selçuk Yorgancıoğlu, Dünya Bankası tarafından kara listeye alındı. 

Dünya'dan Kerim Ülker'in köşesine taşıdığı bilgilere göre, Abraaj 2018 yı­lında soruşturmalara uğradı ve kurucusu Arif Naq­fi dahil birçok yönetici gözal­tına alındı, haklarında da­va açıldı. İddialara göre ara­larında Bill & Melinda Gates Vakfı, Dünya Bankası gibi ku­rumların yüzlerce milyon do­larlık parası Abraaj Büyüyen Pazarlar Sağlık Fonu içinde hatalı kullanıldı ve zarara uğra­tıldı. Naqfi’nin imzasını taşı­yan 218 milyon dolarlık çek karşılıksız çıktı. Çek sebebiyle 3 yıl hapisle yargılanan ve 135 milyon dolar cezaya mahkum edilen Naqfi'nin Dubai Uluslarara­sı Finans Merkezi'nde iş yap­ması yasaklandı. Abraaj’ın yönetici­lerinden Mustafa Abdel-Wa­dood'a 1,9 milyon dolar para cezası verildi.

DEUTSCHE BANK TÜRKİYE CEO'SUYDU

Abra­aj’ın üst yönetiminde yer alan bir Türk bankacı kara listeye alındı. Abraaj’da yatırımı bu­lunan Dünya Bankası, fonun üst yöneticilerinden Selçuk Yorgancıoğlu’nu kara liste­ye aldı. Alınan kararla Dünya Bankası, Selçuk Yor­gancıoğlu ve yönetiminde yer aldığı şirketlere, işletmelere bir daha finansman sağlama­yacak, yatırım yapmayacak. Dünya Bankası cezai işlemi de 2 yıl boyunca uygulayacak. 2016 yılında Abraaj Grubu, merkezi Cayman Adaları'n­da bulunan ATFI aracılığıy­la Türkiye'de yatırım yapmak üzere yaklaşık 526 milyon do­larlık taahhütlü sermaye top­lamıştı.

Ülker'in aktardığı bilgilere göre ATFI'nin amacı, Türki­ye'de ağırlıklı olarak sağlık, eğitim, perakende, lojistik, tüketim malları ve hizmetle­ri, finansal hizmetler, lojistik ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren orta ölçekli işletmelere yatırım yapmak­tı. Ülker, Dünya Bankası’nın bu ka­rarının diğer uluslararası kal­kınma bankalarının da ben­zer adım atmasının da önünü açabileceğini dile getirdi.

Selçuk Yorgancıoğlu, Abraaj’a katılmadan önce Deutsche Bank’ın Türkiye CEO’suydu.


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