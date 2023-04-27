Deutsche Bank, yüksek faiz oranlarıyla ilk çeyrekte karını büyüttü

Yayınlanma: 27.04.2023 - 11:39

Güncelleme: 27.04.2023 - 11:49

Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, 2023’nün ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre banka, kurumsal müşteri operasyonlarında yüksek faiz oranlarından elde edilen gelirin, yatırım bankası gelirlerindeki düşüşü telafi etmesinin etkisiyle ilk çeyrekte vergi öncesi kârını geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12 artırarak 1,9 milyar Euro'ya yükseltti. Böylece banka, 2013'ten bu yana en yüksek çeyreklik vergi öncesi karı açıkladı.

İlk çeyrekte hissedarlara atfedilebilir net kâr ise 1,06 milyar eurodan 1,16 milyar euroya yükseldi. Piyasalarda bu miktarın yaklaşık 977 milyon Euro'ya düşmesi bekleniyordu.

Bankanın, yatırım bankacılığı biriminin geliri de ilk çeyrekte yüzde 19 düşüşle 2,7 milyar euroya geriledi.

Deutsche Bank’ın bu yılın ilk çeyreğindeki net geliri ise 2022’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artarak 7,7 milyar euro oldu.

Banka, önümüzdeki yıllarda maliyetleri daha da düşürmek için müşteriyle teması olmayan personeli azaltabileceğini de bildirdi.

İNGİLİZ BANKASI BARCLAYS'IN KÂRI YILIN ILK ÇEYREĞİNDE BEKLENTİLERI AŞTI

İngiltere'nin en büyük beş bankasından biri olan Barclays, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bankanın bu dönemdeki toplam gelirleri geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 11 büyüyerek 7,2 milyar sterline yükseldi. Bu artışta, tüketici harcamaları ve ödemelerdeki yüzde 47'lik büyüme etkili oldu.

Barclays'in yılın ilk çeyreğindeki vergi öncesi karı ise yüzde 16 artışla 2,6 milyar sterline (3,2 milyar dolar) çıktı.

Analist beklentileri, bankanın bu dönemdeki vergi öncesi karının 2,2 milyar sterlin seviyesinde kalacağı yönündeydi. Bankanın 2022'nin ilk çeyreğindeki vergi öncesi karı da 2,2 milyar sterlin olmuştu.