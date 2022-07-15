Deutsche Bank'tan Alman ekonomisi ile ilgili çarpıcı uyarı

15 Temmuz 2022 Cuma, 11:15

Almanya merkezli Deutsche Bank’ın ekonomistleri, hazırladıkları raporda Avrupa’nın en büyük ekonomisinin yılın ikinci yarısında “neredeyse kesin olarak” resesyona gireceğini söyledi.

Bloomberg'in haberine göre, Stefan Schneider liderliğindeki analistler bankanın müşterileri için kaleme aldıkları raporda azalan doğalgaz arzı, ABD'deki gerileme ve ekonomik açıdan tersten esen başka rüzgarlar nedeniyle Almanya'nın bu yılın ikinci yarısında daralacağını söyledi.

Resesyon kavramı genel olarak reel gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yıllık bazda 2 veya daha fazla çeyrekte arka arkaya negatif büyüme göstermesine deniyor. Aynı zamanda ekonomik durgunluk olarak da biliniyor.

'HENÜZ ZİRVE GÖRÜLMEDİ'

Uzmanlar ayrıca enflasyonda tarihi rekorlar kırılsa da henüz zirvenin görülmediğini belirtti.

Almanya Federal İstatistik Dairesi (Destatis) mayısta enflasyonun yıllık bazda 7,9 olarak kaydedildiğini duyurmuştu. Bu, enflasyon açısından 1974'ten bu yana görülen en yüksek orandı.

Hazirandaysa rekor enflasyon seviyesi hafif yumuşayarak yüzde 7,6 düzeyine gelmişti.

ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji arzında yaşanan daralma hem Avrupa hem de Almanya için alarm zillerinin çalmasını beraberinde getirdi. Rusya'dan gelen doğalgaza güçlü bir bağımlılığı olan Almanya açısından arz kesintileri hayati düzeyde sonuçlar doğurabilir.

Almanya'nın, Rus doğalgazını aldığı ana boru hattı Kuzey Akım-1, 11-21 Temmuz arasında bakım çalışmaları nedeniyle kapatıldı. Berlin, boru hattının tadilatına ilişkin bahanelerle Moskova'nın doğalgaz akışını 21 Temmuz'dan sonra bütünüyle kesmesinden endişe duyuyor.

Eğer söz konusu endişeler gerçekleşirse hem Almanya endüstrisi hem de hane halkları büyük bir darbe alabilir.

‘RUSYA'NIN MİSİLLEMELERİ DEVAM EDECEK'

Deutsche Bank ekonomistleri notta, “Batı'nın yaptırımlarına ve Ukrayna'ya mali ve askeri desteğine misilleme olarak Rusya'nın Avrupa'daki ekonomik faaliyeti bozmanın yollarını aramaya devam edeceğini varsaymak mantıklı görünüyor” dedi.

Uzmanlara göre Rusya'nın olası misillemeleri bütünüyle bir kapanma anlamına gelmese de bu hamlelerin endüstriyel üretim ve ekonomik belirsizlik üzerindeki etkisi “neredeyse kesin olarak” Alman ekonomisini 2022'nin ikinci yarısında resesyona itecek.