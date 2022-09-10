Deutsche Bank'tan ECB için yeni öngörü

10 Eylül 2022 Cumartesi, 07:00

Deutsche Bank, ECB'nin dünkü Yönetim Konseyi toplantısında aldığı 75 baz puanlık faiz artırımı kararını 5 Ekim'de yapılacak toplantıda tekrarlayacağını öngördüğünü duyurdu.

Foreks'in haberine göre, Deutsche Bank analistleri dün yayınladıkları yatırımcı notunda, "Ekim ayında yeni bir faiz artırımı yapılması büyük olasılık ve biz bu artırım için beklentimizi 50 baz puandan 75 baz puana yükseltiyoruz" ifadelerini kullandılar.

Yatırımcı notunda, ECB Başkanı Lagarde'nin dünkü basın toplantısında yaptığı faiz oranlarının enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmek için uygun seviyelerden "çok uzakta" olduğu değerlendirmesinin ve gelecek bir kaç toplantıda faiz artırımlarının devam edeceği mesajının Ekim için faiz artırım beklentisinin yükseltilmesini desteklediği vurgulandı.