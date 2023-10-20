Deutsche Bank'tan Türkiye için kritik faiz tahmini

Merkez Bankası'nın gelecek hafta açıklayacağı faiz kararı öncesinde Alman bankacılık devi Deutsche Bank’tan dikkat çeken bir şahin tahmini geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2023 - 16:52
Deutsche Bank'tan Türkiye için kritik faiz tahmini
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Deutsche Bank ekonomistleri Yigit Onay ve Christian Wietoska, artan jeopolitik riskler ve bu risklerin Türkiye’nin enflasyon ve ödemeler dengesi dinamikleri üzerindeki olası etkilerini gözeterek, para politikası görünümüne ilişkin öngörülerini güncellediklerini ve artık kasım ve aralık aylarında TCMB’den 250’şer baz puanlık faiz artışı beklediklerini belirttiler.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, ekonomistler gelecek haftaki Para Politikası Kurulu toplantısında TCMB’den 500 baz puanlık faiz artışı bekliyor.

YÜZDE 40'LIK BEKLENTİSİNİ ÖNE CEKTİ

Ekonomistler, faiz artışlarının bir haftalık repo faizinin yüzde 40’a ulaşmasıyla son bulacağı görüşlerini korumakla beraber, bu seviyeye önceki tahminlerine göre daha erken şekilde, yıl sonunda ulaşılacağını düşünüyor.

Kurum daha önce yüzde 40 nihai politika faizi seviyesine yerel seçimin ardından 2024’ün ikinci çeyreğinde ulaşılacağını öngörmüştü.

Notta, böyle bir politikanın, “Enflasyon beklentilerini kontrol altına alma, Merkez Bankası’nın ekonomiyi sürdürülebilir bir patikaya sokma ve kredibilitesini güçlendirme hedefleriyle daha uyumlu olacağı” ifade edildi.


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