Döviz yatırımcısı dikkat... Seçim öncesi dolar TL'de yükseliş sürüyor! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 29 Mart 2024 döviz fiyatları...

Yayınlanma: 29.03.2024 - 09:18

Güncelleme: 29.03.2024 - 09:18

Bugün iç veri gündeminde 2023 yılı bitkisel üretim, şubat ayı dış ticaret istatistikleri, şubat ayı bankacılık sektörü verileri ile Hazine iç borçlanma programı yer alıyor.

Dolar TL'de mart başında yükseliş, yerel seçim öncesi yüksek seyreden lokal döviz talebinin de etkisiyle biraz hızlanmıştı. Ancak faiz artışı sonrası kur 32.4260 tarihi zirvesinden 32 seviyesinin altına kadar indi.

Kur dalgalanmanın ardından Eylül 2023'ten beri sürdürdüğü kademeli yükseliş trendine büyük ölçüde geri döndü. Dolar/TL bu sabah güne 32.37 civarında tarihi zirvesine daha da yaklaşarak başladı. Euro TL ise 34,95 ile yükselişini sürdürüyor.

Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşayan TL'nin yıl başından beri değer kaybı ise yüzde 8.8 seviyesinde. TL ilk çeyreği yüzde 9'a yakın bir değer kaybı ile tamamlamaya hazırlanıyor.

TCMB'nin Mart ayında başladığı TL uzlaşmalı vadeli döviz satımında ise stok dün itibarıyla yaklaşık 4.2 milyar dolar civarında.

Paskalya Tatili nedeniyle birçok ülkede piyasalar bugün kapalı olacak. Piyasalar bugün ABD'de açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisini ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaları izleyecekler.

PİYASALARDA YEREL SEÇİMİN SİYASİ ETKİLERİ İZLENECEK

Genel seçimler sonrası cebindeki paranın giderek daha da eridiğini hisseden seçmen ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İsrail karşıtlığını yeterli bulmayan İslamcı tabanın oyları yerel seçimlerde büyük şehirlerde muhalefetin elini güçlendiriyor.

Analistlere göre halen bıçak sırtındaki İstanbul seçiminin sonucu ise Erdoğan'ın gelecek dönemdeki gücünü test edecek.

Anket şirketlerinin çok net olmayan sonuçlarına göre, İstanbul'un her iki adayının da kıran kırana bir yarışa gireceği kesin. Şu an hiç birisi bir diğerinin önüne "kesin kazanır" denilecek şekilde konumlanmamış görünürken; birkaç puan farkla bazı anketlerde CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun, bazı anketlerde ise AKP adayı Murat Kurum'un önde olduğu görülüyor. Anketler Ankara'da ise mevcut muhalefet belediye başkanı Mansur Yavaş'ın önde olduğunu gösteriyor.

Erdoğan yerel seçim sonrasında ekonomi politikalarında değişim olmayacağını net bir şekilde söylüyor. Halkı ekonomi ebini ve programına güvene çağırıyor. Piyasalarda bazı endişeler olsa da genel beklenti yerel seçimlerin ekonomi politikasında genel seçim gibi bir değişim getirmeyeceği yönünde. Bu kapsamda yerel seçimlerin siyasi etkisi piyasalarda yakından takip ediliyor.

TCMB, geçen yıl yapılan genel seçimlerin ardından Erdoğan destekli sıkılaştırma adımlarıyla bugüne kadar 4,150 baz puan faiz artışı gerçekleştirdi.

GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

Tahminleri aşan ve çekirdek göstergelerin yüksek seyrini koruduğunu gösteren Şubat ayı enflasyon verilerinin ardından enflasyon beklentileri gittikçe TCMB'nin yüzde 36 düzeyinde olan yıl sonu tahmininden uzaklaşacak şekilde yukarı revize ediliyordu. TCMB faiz artışının enflasyon başta olmak üzere beklentilere etkisi de piyasalarda yakından izlenmeye başladı.

Reuters'ın dün yayımladığı güncel anketine göre enflasyon 2024 sonunda yüzde 43.75 seviyesinde bekleniyor.

TCMB'nin dün açıkladığı veriler TCMB'nin 22 Mart'ta sona eren haftada net rezervlerin 4.42 milyar dolar düşüş kaydederek 15.21 milyar dolara indiğini gösterdi. Net rezervler geçen yıl Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Geçen yıl 22 Aralık'ta 40.09 milyar dolar ile Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra düşüşe geçen net rezervler son veriyle birlikte, geçen 13 haftanın 10'unda düşüş kaydederek toplam 24.88 milyar dolar gerilemiş oldu. TCMB'nin swap'lar hariç net döviz rezervleri yaklaşık 5.4 milyar dolar düşüşle eksi 65.1 milyar dolar oldu.