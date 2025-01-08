Dev banka favori 5'lisini açıkladı: Sıralamada bir Türk bankası da yer alıyor
ABD merkezli Bank of America (BofA), EMEA bölgesindeki en beğendiği 5 banka arasında bir Türk bankasını da listeledi.
ABD'nin önde gelen finans kuruluşlarından Bank of America (BofA), EMEA bölgesinde en beğendiği bankalar arasında Akbank'a da yer verdi. BofA Securities, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde favori 5 banka hissesi arasında Akbank'ı da dahil etti.
LİSTEDEKİ DİĞER BANKALAR
Listede Türkiye'den Akbank'ın yanı sıra, Güney Afrika'dan FirstRand, Orta-Doğu Avrupa'dan PKO BP, Yunanistan'dan Eurobank ve MENA bölgesinden Al Rajhi yer aldı.
FAİZ DÜŞÜŞÜ BEKLENTİSİ
BofA, 2025 yılı için EMEA bölgesindeki faiz oranlarının 2024 yılına kıyasla daha az düşmesini beklediğini ve reel olarak pozitif bölgede kalacağını öngördü. Bu durumun, bankaların faaliyetleri için sağlıklı olacağını belirtti. Ayrıca, düzenleyici baskıların azalmasının, bankaların sermayelerini daha özgürce kullanmalarına imkan tanıyabileceğini ifade etti.
BOFA'NIN HEDEF FİYATLARI
BofA'nın Akbank için hedef fiyatı 88 TL olarak belirlenirken, Garanti Bankası için bu hedef 166 TL seviyesinde bulunuyor.
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