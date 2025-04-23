Dev bankada altın fiyatları için yükseliş tahmini: 4.000 dolar sınırı aşılıyor!

Altın fiyatlarıyla ilgili beklentiler artarken, JPMorgan, ABD-Çin ticaret savaşları ve gümrük tarifelerinin etkisiyle fiyatların yükselmeye devam edeceğini öngördü. Banka, 2025 ve sonrasındaki yıllar için altın fiyatlarının daha da artacağı tahmininde bulundu.

Dev bankada altın fiyatları için yükseliş tahmini: 4.000 dolar sınırı aşılıyor!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.04.2025 - 11:05

JPMorgan, ABD gümrük tarifeleri ve süregelen ABD-Çin ticaret savaşının etkisiyle resesyon olasılığının arttığını ve bu nedenle altın fiyatlarının gelecek yıl ons başına 4 bin dolar seviyesini geçeceğini öngördüğünü açıkladı.

Banka, 2025 yılı dördüncü çeyreği itibariyle ons altının ortalama 3 bin 675 dolara ulaşacağını, 2026 yılı ikinci çeyreğiyle birlikte ise 4 bin doları aşacağını tahmin ediyor. Ayrıca, talebin beklenenin üzerinde olursa, bu tahminlerin daha erken dönemde gerçekleşebileceği ifade ediliyor.

JPMorgan, altın fiyatlarındaki artış tahmininin, bu yılın çeyreğinde ortalama 710 tonluk güçlü yatırımcı ve merkez bankası talebinin devam etmesine dayandığını belirtti.


Etiketler: #altın #altın fiyatları #ons altın #JPMorgan

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