Altında rekor seviyeler aşıldı: Şimdi gözler yeni hedefte!

Yayınlanma: 23.04.2025 - 09:39

Güncelleme: 23.04.2025 - 09:39

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden alma yönündeki açıklamaları ve ticaret politikalarına dair endişeler, altın fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasında etkili oldu.

Hafta başında faizlerin acilen düşürülmesi gerektiğini yineleyen Trump, ABD ekonomisinde yavaşlama riski bulunduğuna dikkat çekti. Trump, faiz politikalarını sert şekilde eleştirdiği Powell’ı görevden almayı değerlendirdiğini dile getirdi. Trump’ın açıklamalarının ardından artan belirsizlik ortamı, ABD Dolar Endeksi’nin son üç yılın en düşük seviyesine gerilemesine yol açtı. Bu gelişme, altını küresel yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

Dün sarı metal, 3 bin 500 dolar/ons seviyesini aşarak tarihi bir zirveye ulaştı. Güvenli liman olarak görülen altın, geçen çarşamba 3 bin 300 doları ve hafta başında 3 bin 400 doları geçtikten sonra kritik 3 bin 500 dolar seviyesini de gördü. Son bir haftada yüzde 15, yılbaşından bu yana ise yüzde 32 değer kazanan altın fiyatlarına 2025’te yaklaşık 850 dolar eklendi. Ancak dün öğle saatlerinde gelen kâr satışlarının etkisiyle ons altın 3 bin 460 dolardan işlem gördü.

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ DAHA SINIRLI

Analistler, altın fiyatlarında zaman zaman kâr satışlarının görülebileceğini ancak genel yönün yukarı olduğunu belirtiyor. Kısa vadede potansiyel hedefin 3 bin 512 dolar olduğunu vurgulayan uzmanlar, bu seviyenin aşılması durumunda 3 bin 600 dolara kadar bir hareketin mümkün olduğunu ifade ediyor.

Öte yandan gümüş, altınla benzer şekilde yukarı yönlü bir seyir izlese de son işlemlerde 32,57 dolar seviyesine geriledi. Sanayi metali olması nedeniyle, ekonomik belirsizlikler gümüşteki yükselişi altın kadar hızlı desteklemiyor.

UZMANLAR YÜKSELİŞİN DEVAMINI BEKLİYOR

Almanya merkezli Heraeus Metals’te kıymetli metal analisti Alexander Zumpfe, “Rallideki son ayak, Trump’ın Powell’a yönelik kamuoyu önündeki saldırısıyla tetiklendi. Siyasi belirsizlik ve para politikası endişeleri devam ettikçe, altın destek bulmaya devam edecek. Temel teknik destek seviyeleri şu an aşağıda 3.450 ve 3.400 dolar olarak görülüyor, yukarı yönlü bir sonraki psikolojik hedef ise ons başına 3 bin 600 dolar” değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, yaşanan yükselişin hem korkuya hem de teknik göstergelere dayandığını söylüyor. High Ridge Futures’ın metal ticareti direktörü David Meger, “Muhtemelen biraz kar alımı göreceğiz ancak altın için genel yön hala yukarıyı işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

Bu yılki güçlü yükseliş, bankaların da beklentilerini yukarı yönlü revize etmesine neden oldu. Citi ve ANZ gibi önde gelen analiz kurumları, 2025 yılı için altın fiyat tahminlerini 3 bin 600 dolara yükseltti. Goldman Sachs ise, yılın ortalarında altının 4 bin dolara ulaşabileceği öngörüsünde bulunuyor.