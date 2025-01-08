Dev bankadan 2025 altın tahmini: Beklentiler yükseliyor

Yayınlanma: 08.01.2025 - 15:46

Güncelleme: 08.01.2025 - 15:46

İngiltere merkezli HSBC, altın fiyatlarının 2025'te mali, ekonomik, finansal, jeopolitik ve ticari riskler nedeniyle güçlü destek bulmaya devam edeceğini öngörerek, ons altın için ortalama fiyat tahminini 2 bin 687 dolara yükseltti.

HSBC, 31 Ekim 2024'te 2 bin 790 dolar ile rekor seviyeye ulaşan ons altının, geri çekilmeye rağmen tarihi yüksek seviyelerini koruduğunu belirtti. 2025 yılı için ons altın fiyat tahmini ise 2 bin 625 dolardan 2 bin 687 dolara çıkarıldı.

2024'te ons altındaki yükselişin, Fed ve diğer merkez bankalarının faiz indirimleriyle oluşan ekonomik belirsizlikler, güvenli liman arayışları ve hedge fon alımlarının etkisiyle gerçekleştiği ifade edildi. HSBC, parasal genişleme döngüsünün olgunlaşmasıyla faiz indirimlerinin altın için daha az destekleyici olabileceğini, ancak artan mali açıkların altın talebini teşvik ettiğini vurguladı. OTC piyasalarında ve gerçek para alımlarında talebin güçlü kaldığını, CME’deki uzun pozisyonların ise likidasyona açık olduğunu belirtti. Ayrıca, "Yükseliş eğilimi devam etse de yüksek getiriler ve direnç noktaları ralliyi sınırlıyor" değerlendirmesi yapıldı.

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTINI DESTEKLİYOR

HSBC, 2025'te ticari ve jeopolitik risklerin altın fiyatları için önemli destek unsurları olacağını ifade etti. Merkez bankası talebinin dolar çeşitlendirmesi ve jeopolitik risklerle güçlü kalmaya devam edeceğini, ancak 2022-23 zirve seviyelerinin altında olabileceğini belirtti. 2 bin 800 dolar seviyesindeki rallilerde resmi sektör alımlarının ılımlı seyredebileceği, fiyatların 2 bin 400 doların altına inmesi durumunda ise bu alımların artabileceği değerlendirildi.

FİZİKSEL TALEP AZALIYOR

"Yüksek fiyatlar, fiziki talepte düşüşe neden oluyor" diyen HSBC, özellikle mücevher ve madeni para talebinin gelişmekte olan ülkeler ve bazı OECD pazarlarında azaldığını vurguladı. Bar talebinin de düşmesi beklenirken, zayıflayan fiziksel talebin yatırımcıların emeceği daha fazla külçe bırakacağı belirtildi.