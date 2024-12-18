Elon Musk, tek bir tweet ile nasıl 14 milyar dolar kaybetti?

Bu gerçekten büyük bir meblağ, ancak Tesla bu durumu atlatmayı başardı.

Dahası, Musk'ın kişisel serveti geçtiğimiz günlerde 400 milyar doları aştı.

Bu miktarı TL'ye çevirmekte zorlansak da yaklaşık on dört trilyon yedi milyar sekiz yüz seksen milyon Türk lirası olduğu anlaşılıyor.