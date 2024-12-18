Elon Musk, tek bir tweet ile nasıl 14 milyar dolar kaybetti?
Dünyaca ünlü girişimci Elon Musk, sık sık Twitter hesabından paylaştığı ilginç içeriklerle gündeme geliyor. Ancak bunların hepsi büyük sonuçlara yol açmıyor. Fakat 2020 yılında attığı bir tweet var ki, sonuçları açısından, ders kitaplarına girebilecek nitelikte.
Twitter, 2020 yılında Musk'ın attığı toplamda '6 kelimelik bir tweet' ile çalkalandı. Sadece altı kelimenin, böylesi akıl almaz bir sonuç üretmesi gerçekten inanılmaz. Ancak bu olay gerçekten de yaşandı.
Musk, 1 Mayıs 2020'de, "Tesla hisse fiyatı bence çok yüksek" şeklinde bir ileti paylaştı.
Bu paylaşım, pek de akıllıca bir hamle olarak görülmedi ve hemen ardından, Tesla hisselerinde 14 milyar dolar (bugünün kuruyla yaklaşık yarım trilyon TL) değer kaybı yaşandığını bildirildi.
Bu gerçekten büyük bir meblağ, ancak Tesla bu durumu atlatmayı başardı.
Dahası, Musk'ın kişisel serveti geçtiğimiz günlerde 400 milyar doları aştı.
Bu miktarı TL'ye çevirmekte zorlansak da yaklaşık on dört trilyon yedi milyar sekiz yüz seksen milyon Türk lirası olduğu anlaşılıyor.
Türkiye'nin toplam dış ticaret hacminin, Ocak-Eylül 2024 dönemi verilerine göre 445,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini de not olarak düşelim. Bu hacim, ihracat ve ithalatın toplamını ifade etmekte.
Bu arada, Musk’ın son zamanlarda oyunlara çok fazla vakit ayırdığı da ortaya çıktı. Hatta yakın zamanda Diablo 4 oyununda en iyi oyuncu unvanını alarak dünya çapında bir başarıya ulaştı. Ayrıca, Path of Exile 2 oyununda o kadar iyi bir performans sergilediği açıklandı ki, artık bu oyunu oynamasına izin verilmiyor...
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