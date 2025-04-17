Merkezden '3 buçuk' etkisi: 26 ülkeyi tek kalemde geçti!

Merkez Bankası politika faizi 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya yükseltti. Alınan karar ile yapılan yükseliş onlarca merkez bankasının bir yıl için uyguladığı faiz oranını bile geride bıraktı.

Merkezden '3 buçuk' etkisi: 26 ülkeyi tek kalemde geçti!
Abone Ol google-news
Ekonomi Servisi
Yayınlanma: 17.04.2025 - 17:59

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 42,5'ten 350 baz puan yükselişle yüzde 46'ya yükseltti. Gecelik borç verme faiz oranı da yüzde 46’dan yüzde 49'a çıkarıldı.

Piyasada beklentiler Merkez Bankası'nın faiz oranını sabit bırakmasıyken banka faizi artırdı.

Yapılan yukarı yönlü revizyonun büyüklüğü 3.5 puan olarak açıklandı. Bu değer onlarca ülkenin bir yıl için uyguladığı politika faiz oranını bile geride bıraktı. İşte Merkez Bankası'nın yalnızca 1 günde yaptığı artışın altında politika faizi veren ülkeler...

  1. İsviçre: Yüzde 0.25
  2. Fiji: Yüzde 0.25
  3. Japonya: Yüzde 0.5
  4. Kamboçya: Yüzde 0.77
  5. Seyşeller: Yüzde 1.75
  6. Botswana: Yüzde 1.9
  7. Barbados: Yüzde 2
  8. Tayvan: Yüzde 2
  9. Tayland: Yüzde 2
  10. Danimarka: Yüzde 2.1
  11. Fas: Yüzde 2.25
  12. Belize: Yüzde 2.25
  13. İsveç: Yüzde 2.25
  14. Küba: Yüzde 2.25
  15. Singapur: Yüzde 2.26
  16. Bulgaristan: Yüzde 2.39
  17. Euro Bölgesi: Yüzde 2.4
  18. Yeşil Burun Adaları: Yüzde 2.5
  19. Arnavutluk: Yüzde 2.75
  20. Güney Kore: Yüzde 2.75
  21. Kanada: Yüzde 2.75
  22. Malezya: Yüzde 3
  23. Libya: Yüzde 3
  24. Cezayir: Yüzde 3
  25. Çin: Yüzde 3.1
  26. Yeni Kaledonya: Yüzde 3.25

Etiketler: #Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası #faiz #TCMB

İlgili Haberler

Merkez Bankası faiz kararının piyasalara etkisi ne oldu? Borsa, dolar, altın...

Merkez Bankası faiz kararının piyasalara etkisi ne oldu? Borsa, dolar, altın...
Avrupa Merkez Bankası faiz kararı açıklandı: Büyüme endişesi derinleşiyor!

Avrupa Merkez Bankası faiz kararı açıklandı: Büyüme endişesi derinleşiyor!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Geldikleri gibi gidiyorlar!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Geldikleri gibi gidiyorlar!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler