Merkezden '3 buçuk' etkisi: 26 ülkeyi tek kalemde geçti!

Yayınlanma: 17.04.2025 - 17:59

Güncelleme: 17.04.2025 - 17:59

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 42,5'ten 350 baz puan yükselişle yüzde 46'ya yükseltti. Gecelik borç verme faiz oranı da yüzde 46’dan yüzde 49'a çıkarıldı.

Piyasada beklentiler Merkez Bankası'nın faiz oranını sabit bırakmasıyken banka faizi artırdı.

Yapılan yukarı yönlü revizyonun büyüklüğü 3.5 puan olarak açıklandı. Bu değer onlarca ülkenin bir yıl için uyguladığı politika faiz oranını bile geride bıraktı. İşte Merkez Bankası'nın yalnızca 1 günde yaptığı artışın altında politika faizi veren ülkeler...