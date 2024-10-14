Dev bankadan Euro tahmini: Değer kaybı bekleniyor!

Yayınlanma: 14.10.2024 - 13:27

Güncelleme: 14.10.2024 - 13:27

Avrupa'nın en büyük bankalarından biri olan Hollandalı Rabobank, Euro'nun gelecek 6-12 ayda dolar karşısında değer kaybetmesini bekliyor.

Rabobank'ın döviz stratejisi müdürü Jane Foley, siyasetin doların görünümüne önemli ölçüde belirsizlik getirmesine rağmen, Rabobank'ın, ABD ekonomisinin Euro Bölgesi'ne kıyasla, görece dayanıklılığını yansıtarak, Euro'nun önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde dolar karşısında düşmesini beklediğini söyledi.

Rabobank, Euro'nun 6-12 aylık bir görünümde, mevcut 1,0928 dolar seviyesine kıyasla 1,08 dolar civarında işlem görmesini bekliyor.

"Başkanlık seçimlerinin sonucundan bağımsız olarak maliye politikası enflasyonist olabileceğinden, dolar gelecek yıl güçlenebilir" değerlendirmesini yapan Rabobank, “Seçim sonrası artan mali harcamaların enflasyonist etkilerinin önümüzdeki yıl ABD Doları'nı desteklemesi muhtemel” dedi.