Dev bankadan kritik Türk bankaları analizi: Hangi hisseler öne çıkıyor?

Yayınlanma: 15.04.2025 - 17:07

Güncelleme: 15.04.2025 - 17:07

HSBC, Türk bankalarının Fiyat/Kazanç (F/K) oranlarının yaklaşık dokuz ay öncesine kıyasla gerilediğine ve bu düşüşle gelişmekte olan piyasa bankalarına göre yüzde 65'lik bir iskonto seviyesine ulaştığına dikkat çekti. Raporda, “Bu durum, geçmişte döviz rezervlerinin oldukça düşük olduğu dönemlerde de gözlemlenmişti ve şu anda cazip bir risk-getiri profili sunuyor” değerlendirmesi yapıldı.

HSBC, Akbank ve Garanti BBVA için defansif bilançoları, güçlü kârlılık eğilimleri ve görece yüksek öz sermaye kârlılıkları nedeniyle "Al" notunu koruduğunu belirtti. Ayrıca, ucuz değerlemesi ve piyasa beklentilerine göre yukarı yönlü potansiyeli nedeniyle İş Bankası için de "Al" tavsiyesini sürdürdüğünü açıkladı. Yapı Kredi’ye ilişkin değerlendirmede ise düşük sermaye getirisi ve sınırlı göreceli değer avantajı sebebiyle "Tut" notunun devam ettirildiği ifade edildi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENMİYOR

Bankanın yayımladığı son analizde, 19 Mart 2025’te Türkiye’de yaşanan siyasi gelişmelerin faiz oranlarında beklenmedik bir yükselişe neden olduğu belirtildi. HSBC, bu durumun ardından 2025 Haziran ayına kadar faiz indirimi beklemediğini kaydetti.

Bununla birlikte, kredi faizlerindeki artış ve ücretlerdeki yükseliş gibi dengeleyici unsurların kazanç görünümü üzerindeki etkisinin sınırlı olacağını öngören HSBC, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin kâr tahminlerinde sırasıyla ortalama yüzde 9 ve yüzde 12’lik bir aşağı yönlü revizyon yaptığını bildirdi. Buna rağmen, Türkiye bankacılık sektöründe iki yıl için yüzde 67’lik güçlü bir bileşik kâr büyüme oranı öngörüldüğü vurgulandı.