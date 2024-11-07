Dev bankadan kritik uyarı: 'Donald Trump rejimleri değiştirebilir'
Alman yatırım bankası Deutsche Bank analistleri dün ABD’nin yeni başkanı olarak zafer ilan eden Donald Trump’ın ardından dikkat çekici bir analiz yayımladı. Analistler, “Tarihte hiç karşılaşılmamış bir döneme girebiliriz” ifadelerini kullandı.
ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın kazandığı zaferin ardından Deutsche Bank, Euro/dolar paritesinin yıl sonu tahminini 1.05 olarak revize etti. Banka, önümüzdeki haftalarda ABD’nin yanı sıra Çin ve Almanya’da yaşanacak temel siyasi gelişmelerin piyasaları önemli ölçüde şekillendireceğini belirtti.
Deutsche Bank analistleri, gelecekte olası piyasa hareketlerini şu şekilde değerlendirdi:
MALİ GEVŞEME MÜMKÜN
Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ni kazanma olasılığına rağmen bölünmüş bir hükümet altında bile mali gevşemenin söz konusu olabileceği uyarısında bulunan analistler, siyasi pazarlıkların her iki partinin vergi ve harcama önceliklerini dengeleyeceği bir sonuca yol açabileceğini belirtti. Bu nedenle bölünmüş hükümetin daha olumlu sonuçlar doğuracağına dair beklentilerin doğru olmayabileceği ifade edildi.
REJİM DEĞİŞİKLİKLERİNE DİKKAT EDİN
Analistler, piyasalardaki şu ana kadarki hareketlerin tarihsel verilere uygun olduğunu ancak ileriye dönük tahminlerde çok dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. ABD hisse senetleri genelde iyi performans gösterirken, emtia para birimlerinin de güçlü bir seyir izlediği gözlemleniyor. Ancak, Trump’ın zaferinin ardından ABD ile diğer ülkeler arasında piyasa korelasyonlarının bozulma ihtimali yüksek. Analistlere göre, piyasalarda bir rejim değişikliği olabilir; bu, ABD’nin yükselmesi ve dünyanın geri kalanının düşmesi gibi, daha önce görülmemiş bir durumu ortaya çıkarabilir.
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