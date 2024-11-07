Nobel Ödüllü Prof. Dr. Daron Acemoğlu'ndan ABD seçim yorumu: 'Trump'ı durduracak bir güç yok'

Yayınlanma: 07.11.2024 - 11:51

Güncelleme: 07.11.2024 - 11:51

Nobel Ekonomi Ödüllü Ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, verdiği bir röportajda ABD seçimlerinde zafer kazanan Donald Trump’ın yeni dönemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"ONU DURDURACAK BİR GÜÇ YOK"

Acemoğlu, Trump’ın ikinci dönemini “çok daha büyük bir tehlike” olarak nitelendirdi. ABD’de sivil toplumun tamamen kutuplaştığını belirten Acemoğlu, "Cumhuriyetçi Parti tamamen Trump'ın kontrolünde ve Trump çok daha agresif bir tutum sergiliyor" dedi. Çevresindeki insanların Trump’ın ajandasıyla uyumlu olduğuna dikkat çeken Acemoğlu, "Onu durduracak içeriden bir güç, ilk döneminde olduğu gibi artık yok" ifadesini kullandı.

"DEMOKRASİ İÇİN BÜYÜK BİR TEHDİT"

Trump’ın “düşmanlarından intikam alma” ve “adalet sistemini kendi eline geçirme” söylemlerinin Amerikan demokrasisi için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Acemoğlu, bu durumun Amerikan demokrasisinin yapısal zayıflıklarını da ortaya koyduğunu belirtti. “Amerikan kurumları kuvvetlidir, hiçbir şey olmaz” düşüncesinin mantıklı olmadığını ifade eden Acemoğlu, demokrasinin ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu söyledi.