Dünyanın en büyük varlık fonundan Koç Holding'e dev yatırım: Toplam 1,5 milyar doları aştı!

Dünyanın en büyük varlık fonundan Koç Holding'e dev yatırım: Toplam 1,5 milyar doları aştı!

Norveç Varlık Fonu, Türkiye’deki büyük şirketlere önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Yatırımlar, Türk hisselerine olan ilgiyi artırırken, en büyük payı enerji ve finans sektörleri aldı.

Haber Merkezi
10 Şubat 2025 Pazartesi, 12:45
Dünyanın en büyük varlık fonundan Koç Holding'e dev yatırım: Toplam 1,5 milyar doları aştı!

Norveç Varlık Fonu, Türkiye’deki şirketlere 1,5 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Bu, fonun Türkiye’ye yaptığı en büyük yatırım olarak kayıtlara geçti. 

Dünyanın en büyük varlık fonundan Koç Holding'e dev yatırım: Toplam 1,5 milyar doları aştı!

Yatırımların büyük kısmı Koç Holding’e yapılırken, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş) ve Astor Enerji gibi enerji şirketleri de fonun portföyünde yer aldı.

Dünyanın en büyük varlık fonundan Koç Holding'e dev yatırım: Toplam 1,5 milyar doları aştı!

YATIRIMLAR 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Norveç’in 1,75 trilyon dolara yaklaşan devlet varlık fonu, 2024 sonu itibarıyla Türkiye’deki çeşitli şirketlerin hisselerine 1 milyar 573 milyon 659 bin dolar yatırdı. 

Dünyanın en büyük varlık fonundan Koç Holding'e dev yatırım: Toplam 1,5 milyar doları aştı!

Bu yatırım, fonun Türkiye’deki en büyük yatırımı olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın en büyük varlık fonundan Koç Holding'e dev yatırım: Toplam 1,5 milyar doları aştı!

TÜRKİYE'YE YAPILAN EN BÜYÜK YATIRIM

Fonda yer alan şirketlerden Koç Holding, Akbank, BİM Birleşik Mağazalar ve Türk Hava Yolları gibi büyük isimler de önemli pay alırken, fon, Türkiye'nin enerji sektöründeki hisselere de yatırım yaptı. 

Dünyanın en büyük varlık fonundan Koç Holding'e dev yatırım: Toplam 1,5 milyar doları aştı!

2024 yılı itibarıyla, Norveç Varlık Fonu'nun toplam yatırım miktarı 1,5 milyar doları aşarak, Türkiye'ye yapılan en büyük yatırım oldu.

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