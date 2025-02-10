Dünyanın en büyük varlık fonundan Koç Holding'e dev yatırım: Toplam 1,5 milyar doları aştı!
Norveç Varlık Fonu, Türkiye’deki büyük şirketlere önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Yatırımlar, Türk hisselerine olan ilgiyi artırırken, en büyük payı enerji ve finans sektörleri aldı.
Norveç Varlık Fonu, Türkiye’deki şirketlere 1,5 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Bu, fonun Türkiye’ye yaptığı en büyük yatırım olarak kayıtlara geçti.
Yatırımların büyük kısmı Koç Holding’e yapılırken, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş) ve Astor Enerji gibi enerji şirketleri de fonun portföyünde yer aldı.
YATIRIMLAR 1 MİLYAR DOLARI AŞTI
Norveç’in 1,75 trilyon dolara yaklaşan devlet varlık fonu, 2024 sonu itibarıyla Türkiye’deki çeşitli şirketlerin hisselerine 1 milyar 573 milyon 659 bin dolar yatırdı.
Bu yatırım, fonun Türkiye’deki en büyük yatırımı olarak kayıtlara geçti.
TÜRKİYE'YE YAPILAN EN BÜYÜK YATIRIM
Fonda yer alan şirketlerden Koç Holding, Akbank, BİM Birleşik Mağazalar ve Türk Hava Yolları gibi büyük isimler de önemli pay alırken, fon, Türkiye'nin enerji sektöründeki hisselere de yatırım yaptı.
2024 yılı itibarıyla, Norveç Varlık Fonu'nun toplam yatırım miktarı 1,5 milyar doları aşarak, Türkiye'ye yapılan en büyük yatırım oldu.
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