Dev bankadan Türkiye uyarısı: Yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı!

BBVA Research, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı son faiz kararını ihtiyatlı bir adım olarak değerlendirirken, ocak ayı tüketici enflasyonunun özellikle gıda fiyatlarının etkisiyle ilk tahminlerden daha güçlü gerçekleşebileceğine işaret etti.

Kurum, çekirdek enflasyon eğiliminde sınırlı bir bozulma öngörülmesine rağmen, yılın güçlü bir başlangıcının ardından beklentilerden kaynaklanabilecek ilave bozulmaların önlenmesinin hedeflendiğini belirtti.

TALEP KOŞULLARININ ETKİSİ ZAYIFLIYOR

BBVA Research, 2025’in son çeyreği itibarıyla talep koşullarının dezenflasyon süreci üzerindeki etkisinin zayıfladığının Merkez Bankası tarafından da kabul edildiğini aktardı. Bu durumun, talebin hedeflenen enflasyon seviyelerine yakınsamaya yetecek ölçüde soğumamış olabileceği yönündeki uzun süredir dile getirilen görüşleri desteklediği ifade edildi.

Kurum, temel senaryosunu dezenflasyon sürecinin devam edeceği varsayımı üzerine kurmayı sürdürürken, risk dengesinin daha yapışkan bir enflasyon görünümüne ve ekonomik faaliyette yukarı yönlü risklere doğru kaydığına dikkat çekti.

PARA POLİTİKASINDA TEMKİNLİ DURUŞ

Merkez Bankası’nın politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37 seviyesine çekmesi, BBVA Research tarafından piyasa beklentisi ve uzlaşı olan 150 baz puanın altında kalmasına rağmen olumlu bir sürpriz olarak değerlendirildi.

Aynı büyüklükte faiz koridoru ayarlamasıyla birlikte alınan bu kararın, piyasaya önceden belirlenmiş net bir gevşeme patikası sunmadığını gösterdiği belirtildi.

BBVA Research, Merkez Bankası’nın kademeli faiz indirimlerini 2026’nın ikinci yarısına kadar toplam 100 baz puanla sınırlı tutabileceğini ve yıl sonunda politika faizinin yüzde 32 düzeyinde oluşabileceğini öngörüyor. Bu çerçevede yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 25 seviyesinde korunurken, para politikası duruşunun sıkı kalmaya devam edeceği değerlendiriliyor.